Κάτι έχει αλλάξει στη Marks & Spencer και στη Ρόδο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.

Το πλήρως ανανεωμένο κατάστημα του brand στο νησί έρχεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία shopping, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε έναν σύγχρονο, κομψό και δυναμικό προορισμό. Ένα κατάστημα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις εκφράζει.

Με μια συνολική προσέγγιση που συνδυάζει αρχιτεκτονική, φωτισμό, digital στοιχεία και σύγχρονο visual merchandising, η νέα εικόνα της M&S στη Ρόδο δημιουργεί ένα περιβάλλον που εμπνέει, διευκολύνει και αναβαθμίζει κάθε επίσκεψη.

Ανοιχτές, φωτεινές βιτρίνες, σύγχρονος LED φωτισμός, digital screens, ανανεωμένα ταμεία και μια πιο καθαρή, intuitive διάταξη συνθέτουν μια εμπειρία που ρέει φυσικά και αποτυπώνει τη φρεσκάδα και την αυτοπεποίθηση του brand. Παράλληλα, η αναβάθμιση επεκτείνεται και στους χώρους των ομάδων, ενισχύοντας τη συνολική λειτουργία και καθημερινότητα του καταστήματος.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανανέωσης της M&S στην Ελλάδα, μιας χρονιάς που χαρακτηρίζεται από έντονη εξέλιξη και ουσιαστικές αλλαγές στο δίκτυο καταστημάτων.

Ο Αλέξανδρος Τσάμης, Retail & Marketing Manager της Marks & Spencer στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η Ρόδος είναι ένα από τα πιο δυνατά παραδείγματα της νέας κατεύθυνσης της M&S. Αναβαθμίζουμε τους χώρους να αποπνέουν σύγχρονη αισθητική, ενέργεια και αυθεντικότητα, χώρους που κάνουν τον πελάτη να θέλει να επιστρέφει. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια περίοδο ουσιαστικής ανανέωσης για το brand μας στην Ελλάδα, και συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερα που έρχονται σύντομα.»

Η Marks & Spencer συνεχίζει να επενδύει σε εμπειρίες που ξεχωρίζουν, επανασυστήνοντας το brand μέσα από χώρους που συνδυάζουν την αισθητική με τη λειτουργικότητα και την έμπνευση με την καθημερινότητα.