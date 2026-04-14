Η άνοιξη στα Marks & Spencer δεν είναι απλώς μια εποχή, είναι ένα συναίσθημα. Φέτος, το εμβληματικό brand παρουσιάζει τη συλλογή «Η Νέα Εποχή των Pastels», επαναπροσδιορίζοντας τις απαλές αποχρώσεις μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική και απόλυτα chic οπτική. Ξεχάστε τα «κοριτσίστικα» στερεότυπα. Τα νέα pastels είναι εδώ για να κατακτήσουν το street style με αυτοπεποίθηση και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Η Παλέτα: Φως, Φρεσκάδα και Αισιοδοξία

Η συλλογή κινείται σε μια ονειρική γκάμα χρωμάτων που «φωτίζουν» κάθε εμφάνιση. Το ροζ της τσιχλόφουσκας συναντά το sky blue, ενώ το soft ιβουάρ και το κρεμ του βουτύρου γίνονται οι νέοι πρωταγωνιστές του καθημερινού μας tailoring. Είναι χρώματα που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, αλλά δημιουργούν μια αύρα ηρεμίας και πολυτέλειας.

Mix & Match: Το Παιχνίδι των Υφών

Η μαγεία της φετινής σεζόν κρύβεται στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά:

Elevated Knits: Πλεκτά σε τόνους του εκρού με ανάγλυφα floral μοτίβα, που προσθέτουν βάθος και θηλυκότητα χωρίς προσπάθεια.

The Modern Stripe: Οι διαχρονικές ρίγες ανανεώνονται σε pastel τόνους. Τα coordinated sets —όπως τα πουκάμισα που δένουν στη μέση με ασορτί φούστες— αποτελούν την απόλυτη πρόταση για το “quiet luxury” της σεζόν.

Urban Casual: Ένα t-shirt με παιχνιδιάρικα prints σε συνδυασμό με το ιδανικό denim jacket δημιουργεί το απόλυτο look για τις ανοιξιάτικες βόλτες στην πόλη.

Accessories: Η Τελική Πινελιά

Η αντίθεση είναι το κλειδί. Οι μεγάλες suede τσάντες σε βαθύ σοκολατί χρώμα γειώνουν τα απαλά pastels, προσφέροντας μια σοφιστικέ ισορροπία. Στα πόδια, οι μπαλαρίνες και τα μίνιμαλ loafers σε neutral τόνους υπόσχονται άνεση από το πρωί στο γραφείο μέχρι το cocktail party το βράδυ.

«Η Νέα Εποχή των Pastels δεν αφορά μόνο το χρώμα. Αφορά τη γυναίκα που θέλει να νιώθει κομψή, άνετη και σύγχρονη, κάθε στιγμή της ημέρας.»

Τέλος, τα Marks & Spencer συνδυάζουν για ακόμα μια φορά την ποιότητα των υφασμάτων (βαμβάκι, λινό και φίνα πλεκτά) με γραμμές που κολακεύουν κάθε σιλουέτα. Είναι ρούχα σχεδιασμένα για να φορεθούν, να συνδυαστούν μεταξύ τους και να αντέξουν στον χρόνο. Αυτή την άνοιξη, τολμήστε να φορέσετε το φως. Ανακαλύψτε τη συλλογή που θα γίνει η νέα σας εμμονή.