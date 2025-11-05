Μπορεί η Kim Kardashian να έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας, της ομορφιάς και της τηλεόρασης, όμως φαίνεται πως η σχέση της με την τεχνητή νοημοσύνη… χωλαίνει. Η ίδια αποκάλυψε ότι το ChatGPT την έχει “προδώσει” επανειλημμένα στις προσπάθειές της να περάσει τις εξετάσεις.

Η εξομολόγηση ήρθε μέσα από το διάσημο “Lie Detector Test” του Vanity Fair, όπου η Kardashian κάθισε απέναντι από την Teyana Taylor και απάντησε σε κάθε είδους ερώτηση, ακόμη και στις πιο δύσκολες. Όταν η Taylor τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το ChatGPT, εκείνη απάντησε χωρίς δισταγμό:

«Ναι, το χρησιμοποιώ για νομικές συμβουλές. Όταν θέλω να μάθω κάτι, απλώς βγάζω μια φωτογραφία και τη βάζω εκεί».

Η αντίδραση της Taylor ήταν απολαυστική: «Δηλαδή… αντιγράφεις;». Η Kim Kardashian δεν το αρνήθηκε και μάλιστα παραδέχτηκε ότι η τακτική αυτή δεν της βγήκε σε καλό. «Είναι πάντα λάθος. Με έχει κάνει να αποτύχω στα τεστ πολλές φορές. Και μετά του φωνάζω, του λέω “με έκανες να αποτύχω, γιατί το έκανες αυτό;” και εκείνο μου απαντάει με ύφος!» εξομολογήθηκε γελώντας.

Η reality star χαρακτήρισε το ChatGPT “frenemy”, δηλαδή φίλο και εχθρό ταυτόχρονα, λέγοντας πως πολλές φορές της απαντά με… ψυχολογικό βάθος. «Του λέω “με έκανες να αποτύχω, πώς νιώθεις γι’ αυτό;” και εκείνο απαντά “αυτό σου έμαθε να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου, ήξερες ήδη την απάντηση”», αποκάλυψε. «Είναι σαν να γίνεται ο ψυχολόγος μου!» πρόσθεσε.

Η Kim Kardashian σπουδάζει νομική εδώ και έξι χρόνια μέσω προγράμματος μαθητείας στην Καλιφόρνια. Το 2021 είχε καταφέρει να περάσει το περίφημο baby bar, το πρώτο μεγάλο βήμα για κάθε επίδοξο δικηγόρο. Το φετινό καλοκαίρι έδωσε το τελικό bar exam και περιμένει τα αποτελέσματα με αγωνία.

Παράλληλα, ετοιμάζεται να μεταφέρει τη νομική της εμπειρία και στη μυθοπλασία, πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά All’s Fair, ένα δράμα γύρω από μια γυναικεία δικηγορική εταιρεία στο Λος Άντζελες με πελάτες υψηλού προφίλ. Μαζί της στη σειρά βρίσκονται οι Naomi Watts, Niecy Nash-Betts και Sarah Paulson, αλλά και η Teyana Taylor, που αυτή τη φορά δεν θα κρατά ανιχνευτή ψεύδους, αλλά ρόλο δίπλα της στην οθόνη.