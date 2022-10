Lean In Network Greece (Athens): 15 & 16 Οκτωβρίου η συνάντηση

Πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά η ετήσια συνάντηση των κύκλων των εθελοντών και εθελοντριών του Lean In Network Greece (Athens) στις 15 και 16 Οκτωβρίου, στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Eχελιδών και Πειραιώς 144 Αθήνα 118 54).

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα workshops που μπορούν να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν όλοι και όλες. Και τις δυο μέρες της συνάντησης έχει προβλεθεί δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

10:00 – 10:45 Οι διατροφικές μας συνήθειες σε περιόδους κρίσης, με τη Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, Kύκλος Greek women in biomedical science

10:45 – 11:30 Διαχειρίζομαι την οικονομική ζωή μου, με την Αγγελική Σαββίδου, Κύκλος Women in Finance

11:30 – 12:30 Πώς να διαπρέψεις σαν γυναίκα στον χώρο της τεχνολογίας, με τη Ματίνα Θωμαΐδου, Κύκλος Women in Tech (Global)

12:30-13:00 GLSM στην Ελλάδα του 2022. Επηρεάζει και πόσο την επιλογή στελεχών; Τι ανταπόκριση έχουν οι γυναίκες άνω των 45 που αναζητούν εργασία; Με την Έλενα Σκαρπαθιώτη, Κύκλος Women in Strategy

13:00-13:30 Διάλειμμα

13:30-14:30 2023: Η Χρονιά του ESG και η νέα εταιρική κουλτούρα (συζήτηση πάνελ), με τις Θεοπούλα Πάνου, Βίκυ Χαρίτου, Μαριλένα Κόκκορη, Βιολέτα Ξανθούλη, Μαριάνvα Φραντζέσκου. Συντονίζει η Ζωή Ντάρλα, Κύκλος Women in Human Capital Management

14:30-15:00 Η επιστήμη και η πρακτική του mindfulness, με τη Μυρτώ Λεγάκη, Guest Speaker

15:00-15:30 Προσωπικό Branding, με τη Δέσποινα Λιμνιωτάκη, Κύκλος Women in Politics

15:30-16:00 Το μεγάλο άλμα της επιχειρηματικότητας: Από τη σκέψη στην πράξη, με τη Βιολέτα Ξανθούλη, Κύκλος Women in the startup Community, New Business & Entrepreneurship

16:00-16:30 Αναπνοή και σωματική κίνηση, με την Κατερίνα Πολίτη, Κύκλος Women in the startup Community, New Business & Entrepreneurship

16:30-17:00 Ας μιλήσουμε για τον κύκλο μας (έμμηνος ρύση), με την Ιωάννα Μαργαρώνη, Κύκλος Women in the startup Community, New Business & Entrepreneurship

17:00-17:30 Υπερανάλυση και πως να την αποφύγετε, με τη Νάνσυ Αράπογλου, Κύκλος Women in the startup Community, New Business & Entrepreneurship

17:30-18:00 Διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου και η μαγεία της, με την Πόλα Δρακοπούλου, Κύκλος Women in the startup Community, New Business & Entrepreneurship

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

10:00-14:00 Ετήσιο meet up επικεφαλής των κύκλων και υποψηφίων επικεφαλής κύκλων (Ατζέντα, κανόνες λειτουργίας δικτύου, ίδρυση και λειτουργία κύκλων, γνωριμία με νέους κύκλους)

Ευχαριστούμε το Σεράφειο και τον Δήμο Αθηναίων για τη φιλοξενία και τον Όμιλο Μπουτάρη για την προσφορά των κρασιών.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://fb.me/e/5H3EwjOkL

www.leaninnetwork.gr