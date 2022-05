H mat. Fashion μαζί με την Lancaster σας προετοιμάζουν για την παραλία και σας κάνουν δώρο το αντηλιακό για το νεσεσέρ σας με κάθε αγορά μαγιό από την καλοκαιρινή συλλογή της mat. Fashion.

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και προετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε το απόλυτο beach look του καλοκαιριού, επιλέγοντας μέσα από την τεράστια ποικιλία των plus size μαγιό σε μοναδικά σχέδια και χρώματα που απευθύνονται σε όλες τις fashionistas και κολακεύουν κάθε σιλουέτα. Φέτος, η νέα συλλογή μαγιό της mat. Fashion όχι μόνο έφτασε, αλλά μας εξασφαλίζει και τον απόλυτο σύμμαχο για κάθε επίσκεψη στην παραλία: το αντιηλιακό μας!

H mat. Fashion, που καθιέρωσε την plus size μόδα στα ελληνικά δεδομένα, υποδέχεται σε επιλεγμένα καταστήματα της και στο e-shop της την Lancaster, το κορυφαίο brand που λάνσαρε πρώτο ολοκληρωμένη σειρά αντηλιακών, με στόχο να μας προετοιμάσουν για την παραλία με τα απόλυτα beach essentials. Συγκεκριμένα, από τις 19 Μαΐου και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων με κάθε αγορά μαγιό της Summer 22 Swimwear Collection της mat. Fashion αλλά και κάθε μαγιό μέσα από την τεράστια ποικιλία όλων των cool brands που θα βρείτε στα καταστήματα mat. και στο shop.matfashion.com, θα πάρετε δώρο το best seller αντηλιακό της Lancaster, Sun Beauty, Sublime Tan σε travel size, το απόλυτο must του καλοκαιρινού σας νεσεσέρ, για να αποκτήσετε το πιο τροπικό μαύρισμα και να προστατευτείτε από τις ακτίνες του ήλιου όλο το καλοκαίρι.

H συνεργασία της mat. Fashion και της Lancaster θα λάβει χώρα στα φυσικά καταστήματα mat. στο The Mall Athens, στο Avenue Mall, στον Πειραιά, στο Mediterranean Cosmos και στην Τσιμισκή 32 καθώς και online, μέσω του e-shop της, shop.matfashion.com.