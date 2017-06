Το νεσεσέρ του Σ/K μας είναι ωδή στο «less is more»!

Το νεσεσέρ του Σ/K μας είναι ωδή στο «less is more»!

Όλα τα βασικά προϊόντα, ιδανικά αν θες «λίγα και καλά» προϊόντα που δε πιάνουν πολύ χώρο σε μια βαλίτσα!

Το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά, με τις περισσότερες από εμάς να ετοιμάζουν βαλίτσες για διακοπές για κοντινούς ή πιο μακρινούς προορισμούς! Το Σ/Κ μας αυτή τη βδομάδα επιβάλλει ελαφρύ νεσεσέρ, που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες μας για περιποίηση χωρίς να μας βαραίνει (μεταφορικά και κυριολεκτικά), γι’αυτό και επιλέξαμε για εσάς τα πιο ουσιώδη πράγματα που όλες μας χρειαζόμαστε και που αποτυπώνουν τέλεια το ρητό: less is more!

Ας ξεκινήσουμε με την περιποίηση του προσώπου και των νυχιών, για άψογη εμφάνιση:

Η Avon True: Summer Skin Cream είναι η μόνη κρέμα που χρειάζεσαι για τις διακοπές σου φέτος. Είναι ιδανική για όλους τους τόνους δέρματος και την απλώνεις κάτω από το make up σου ή μόνη της. Η κρέμα αυτή έχει την ιδιότητα να προστατεύει το δέρμα σου από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, ενώ παράλληλα χαρίζει ηλιοκαμένο τόνο χωρίς να χρειαστεί να «ψήνεσαι» για ώρες! Ακόμα και το βράδυ που θα αφαιρέσεις το make-up σου ο χρυσαφένιος τόνος θα παραμείνει στην επιδερμίδα σου χωρίς κηλίδες, γραμμές και στίγματα!

Για έξτρα καλοκαιρινή εμφάνιση μπορείς να δοκιμάσεις το Face Dual Glow Cheek Color της σειράς Mark της εταιρείας. Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε «contouring σε κουτάκι», καθώς το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να χρησιμοποιήσεις τη σκούρα πλευρά κάτω από τα ζυγωματικά και στην περιφέρεια του προσώπου για βάθος και ένταση, και την ανοιχτόχρωμη πλευρά στην κορυφή των ζυγωματικών για ιριδίζουσα λάμψη! Το look σου μπορείς να το κλείσεις και με το Face Loose Powder Bronzer επίσης της σειράς Mark, που είναι κατάλληλο για πρόσωπο και σώμα και δίνει αυτή την τελευταία δόση χρυσαφένιας λάμψης που αγαπάμε στο καλοκαίρι!

Αν σου αρέσει να φροντίζεις τα νύχια σου, τότε θα ενθουσιαστείς με την κυκλοφορία 30 νέων, τέλειων αποχρώσεων στη σειρά Gel Shine Nail Enamel, οι οποίες δίνουν την εμφάνιση και τη λάμψη ενός gel μανό χωρίς την ταλαιπωρία (πινέλα, λάμπες κλπ). Απλά τα απλώνεις και απολαμβάνεις τα έντονα, καλοκαιρινά χρώματα, ενώ αυτά προστατεύουν και ενδυναμώνουν τα νύχια σου έως και 42% περισσότερο από όσο αν τα κρατούσες άβαφα!

Βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής περιποίησης, το βραδινό μπάνιο που καθαρίζει την επιδερμίδα από ιδρώτα, αλάτι και ρύπους:

Το καλοκαίρι όλες μας επισκεπτόμαστε το ντουζ πιο συχνά, καθώς ο ιδρώτας, το αλάτι και διάφοροι ρύποι είναι ικανοί να μας βαρύνουν πολύ γρήγορα. Γι’αυτό ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι είναι η ανανεωμένη σειρά αφρολούτρων της Bioten! Με κεντρικό πρόσωπο την Έλενα Παπαρίζου, η Bioten κατάφερε να ανανεώσει τα αφρόλουτρά της με τον πιο απίθανο τρόπο. Με επιλογές όπως κακάο και μακαντάμια (cocoa & macadamia), εκχύλισμα βαμβακιού (cotton extract), cranberry & passion fruit, ίριδα και πολύτιμα έλαια (iris & precious oils, ακόμα και βανίλια και λεμόνι (vanilla & lemon) υπάρχει μία επιλογή για κάθε μία από εμάς, για ένα πραγματικά αναζωογονητικό, περιποιητικό μπάνιο με τη δύναμη της φύσης!

Η περιποίηση των μαλλιών έρχεται επίσης στο προσκήνιο:

Το αλάτι και ο ιδρώτας κάνουν κακό και στα μαλλιά σου, οπότε από το νεσεσέρ του σ/κ σου δε μπορεί να λείπει το αγαπημένο σου λάδι από τα ολοκαίνουρια Dry Satin Oils του Orzene, δύο μοναδικά λάδια περιποίησης που θρέφουν την τρίχα και αφήνουν τα μαλλιά μεταξένια χωρίς να τα βαραίνουν. Το φούξια λάδι, με golden sunflower oil, ειδικεύεται στην προστασία από τη θερμότητα και προστατεύει το χρώμα των μαλλιών σου-αρκεί να απλώσεις μια μικρή ποσότητα στις άκρες! Το γαλάζιο, με jojoba oil, χρησιμοποιείται από τη ρίζα ως τις άκρες και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και επανόρθωση ακόμα και στα πιο ταλαιπωρημένα μαλλιά!

Λύσαμε το θέμα της εντατικής περιποίησης, αλλά αναρωτιέσαι τι είναι ιδανικό για τον καθαρισμό των μαλλιών σου από τους ρύπους εξαρχής; Σίγουρα δε θες να νιώθεις βρώμικη μετά το μπάνιο σου, και γι’αυτό εμείς διαλέξαμε τη σειρά Detox Αναζωογόνησης του Le Petit Marseillais. Με εκχύλισμα λουΐζας και τσαγιού, δύο συστατικά γνωστά για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, η σειρά που περιέχει σαμπουάν και conditioner καταφέρνει όχι μόνο να καθαρίζει σε βάθος το τριχωτό της κεφαλής αλλά παράλληλα του επιτρέπει να αναπνεύσει ξανά, ελεύθερο από ρύπους!

Και για την πλήρη προστασία των ματιών και του δέρματός σου όσο κάνεις τις βόλτες σου:

Χρειάζεσαι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά κι ένα καλό εντομοαπωθητικό, ώστε η απογευματινή έξοδος σου να μη σου βγει ξινή! Τα πιο hot γυαλιά της σεζόν κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή από την Polaroid Eyewear, το brand που πρώτο εφηύρε τους πολωτικούς φακούς και εδώ και 80+ χρόνια μας προσφέρει στυλάτες λύσεις για την έντονη ηλιοφάνεια! Προσιτές τιμές, καινοτομία και λειτουργικότητα είναι τα βασικά motto της Polaroid, τα γυαλιά της οποίας προσφέρουν τέλεια όραση χωρίς παραμορφώσεις, ενισχυμένη αντίθεση και μείωση της οπτικής κόπωσης (όλα αυτά σε άκρως hot, unisex, στρογγυλές και τετράγωνες φόρμες με φακούς σε έντονα, παιχνιδιάρικα χρώματα όπως το πράσινο, το φούξια, το πορτοκαλί και το γαλάζιο αλλά και κλασικά, «σοβαρά» όπως το γκρι, το μαύρο και το καφέ)! Η εταιρεία κυκλοφορεί επίσης επιλογές για τους μικρούς μας φίλους, ώστε να είναι προστατευμένη όλη η οικογένεια.

Όσο για την προστασία σου από τα ενοχλητικά ζουζούνια του καλοκαιριού, η λύση ήρθε από την Apaisyl, με το νέο αντικουνουπικό spray που προσφέρει υψηλή προστασία από τα κουνούπια, ακόμα και από το κουνούπι Τίγρης! Αποτελεσματικό ακόμα και σε περιοχές με υγρασία και βλάστηση, προστατεύει γρήγορα και ασφαλώς από τα κοινά κουνούπια για 11 ώρες και από το κουνούπι Τίγρης για 8 ώρες! Εφαρμόζεται σε σώμα και πρόσωπο, έτσι ώστε αυτό το καλοκαίρι να μη χρειάζεται να ανησυχήσεις ούτε στιγμή για τα ενοχλητικά κουνούπια!

Με λιγότερα από 10 προϊόντα μπορείς να είσαι σίγουρη ότι το νεσεσέρ σου αυτό το Σ/Κ θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να κουβαλάς πολλά προϊόντα!