Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές.

Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας “To be or not to be?”.

Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η Μαρία Αλίκη, η ηρωίδα της ταινίας, είναι ένα πρόσωπο οικείο, αστείο και αγαπημένο. Γεμάτη φόβους, ματαιώσεις και τραύματα που την κάνουν να επαναλαμβάνει μοτίβα και συμπεριφορές, η Μαρία Αλίκη προσπαθεί να τα καταφέρει. Δίνει την μια και μοναδική μάχη που όλες και όλοι μας δίνουμε απέναντι στην, συχνά ακατανόητη, πραγματικότητα και φυσικά απέναντι στον εαυτό μας, αυτό το μυστήριο που μοιάζει να περιέχει όλα τα υπόλοιπα.

Ο Νόμος του Μέρφυ είναι μια ταινία που μιλάει για κάθε στιγμή όπου επαναδιαπραγματευόμαστε την ζωή μας, και αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να επιλέξουμε έναν νέο τρόπο ύπαρξης. Είναι η ιστορία κάθε ανθρώπου που, έστω και για λίγο, πίστεψε βαθιά ότι μπορεί να μεταμορφωθεί και να αλλάξει.

Και επειδή έχουμε μάθει, υπηρετώντας πάντα τις πατριαρχικές δομές της αφήγησης, να ταυτίζουμε τον άνδρα με τον άνθρωπο, εδώ η γυναικεία ταυτότητα είναι που παίρνει τον ρόλο του ανθρώπου – ταξιδιώτη της ανθρώπινης εμπειρίας. Σε μας, ο Δον Κιχώτης και ο Οδυσσέας είναι η γυναίκα που επιχειρεί να φτάσει μέχρι την φωτεινή άκρη του τούνελ.

Το ταξίδι της μέσα στις διαφορετικές ταυτότητες και σύμπαντα είναι πολύχρωμο και εντυπωσιακό. Σαν ένα χρωματιστό καλειδοσκόπιο που καθώς το περιστρέφεις αλλάζει σχήματα και χρώματα. Και όλα αυτά μέσα από την φόρμα μιας screwball κωμωδίας που τολμά να αντιμετωπίζει με ελαφρότητα τα πιο βαριά θέματα. Ο Nόμος του Μέρφυ είναι λοιπόν ένα υπαρξιακό μπουλβάρ όπου το γέλιο γίνεται ο μηχανισμός που μας ενώνει και μας απελευθερώνει. Το χιούμορ είναι ο τρόπος μας να αντιμετωπίζουμε τους εφιάλτες.

Άγγελος Φραντζής

Credits

Παραγωγή: Tanweer Productions

Σε συμπαραγωγή με τους ΑΜP Filmworks, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, EΡT A.E., NOVA, Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου (ΣΕΚιν), FINOS FILMS, ΟΙ ΚΗΠΟΙ

Mεγάλος Χορηγός: Uber Χορηγός: ΔΕΗ

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Άγγελος Φραντζής

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας

Production Designer: Mιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Nατάσα Σαρρή

Ηχολήπτης: Δημήτρης Κανελλόπουλος

Μακιγιάζ: Αχιλλέας Χαρίτος

Hair Styling: Ρένος Πολίτης, Γιώργος Ταμπακάκης

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Πρωτότυπη Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Ανδρεάδης

Χορογράφος: Άντυ Τζούμα

Casting: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

VFX: Stardust Effects (Έλενα Τοπούζογλου, Tony Alamo)

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Sound Design: Άρης Λουζιώτης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

Συμπαραγωγοί: Mάριος Πιπερίδης, Janine Teerling, Άγγελος Φραντζής

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Executive Producer: Νάνσυ Κοκολάκη

Mε την υποστήριξη του EKOME (Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)

Διανομή: Tanweer Alliances

Σκηνοθεσία : Άγγελος Φραντζής

Πρωταγωνιστούν : Kάτια Γκουλιώνη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λευτέρης Πολυχρόνης, Θάνος Τοκάκης, Χρήστος Στέργιογλου, Λυδία Φωτοπούλου, Βικτώρια Μπιτούνη, Πολύδωρος Βογιατζής, Effi Rabsilber, Ευάγγελος Βογιατζής, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Δάφνη Αλεξάντερ, Άλκηστις Πουλοπούλου, Δημήτρης Γεωργιάδης, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μάριος Ιωάννου, Τιτίκα Βλαχοπούλου, Βασίλης Μπούτσικος, Θεοδώρα Τσαφωνιά, Μιχαέλα Χαριλάου, Πηνελόπη Μαρκοπούλου