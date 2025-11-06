Μια Γαλλίδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απίστευτο πρόστιμο 1.250 ευρώ, επειδή, όπως αποδείχθηκε, o γάτος της είχε την κακή συνήθεια να… επισκέπτεται τον γείτονα χωρίς άδεια.

Στην περιοχή Hérault, η Dominique έμεινε άφωνη όταν έλαβε ειδοποίηση ότι είχε καταδικαστεί, ύστερα από μήνυση της γειτόνισσάς της, για «ζημιές» που προκάλεσε o γάτow της, ο Remy. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γάτος άφηνε αποτυπώματα από τα ποδαράκια του στον σοβά, ούρα πάνω σε πάπλωμα και περιττώματα στον κήπο.

Τον περασμένο Ιανουάριο, το δικαστήριο έκρινε υπεύθυνη την Dominique και της επέβαλε το πρόστιμο, προειδοποιώντας την μάλιστα πως αν ο Remy ξαναπεράσει τον φράχτη, θα υπάρξουν επιπλέον ποινές.

«Όταν έλαβα την ανακοίνωση, ήταν σαν να με είχαν χτυπήσει στο κεφάλι», δήλωσε η 70χρονη στη Le Parisien. Από τότε, ο Remy έχει «καταδικαστεί» σε κατ’ οίκον περιορισμό. «Έχει πάρει βάρος, είναι επιθετικός, και φοβάμαι ακόμα και να τον αφήσω στον κήπο. Είναι σαν να εκτίει ποινή φυλάκισης», λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο γείτονας δεν είχε καμία απόδειξη πως η ζημιά έγινε από τον Remy, αφού υπάρχουν πολλές, ακόμη και αδέσποτες, γάτες στη γειτονιά. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο δεν πείστηκε.

Η υπόθεση όμως δεν σταματά εδώ. Η Dominique έχει ξανά κληθεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο, καθώς ο Remy – όπως φαίνεται – δεν μπόρεσε να αντισταθεί και πέρασε ξανά τον «απαγορευμένο» φράχτη. Αν κριθεί ένοχη ξανά, το νέο πρόστιμο θα φτάσει τα 2.000 ευρώ, ενώ θα επιβληθεί και ημερήσια ποινή 150 ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλη τη Γαλλία, με φιλοζωικές οργανώσεις να δηλώνουν πως η απόφαση του δικαστηρίου παραβιάζει τη φύση των ζώων. «Οι γάτες έχουν ένστικτο εξερεύνησης – δεν μπορείς να τις φυλακίσεις», ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Η ιστορία του Remy, του γάτου που “πλήρωσε ακριβά την περιέργειά του”, έχει γίνει σύμβολο συζήτησης για το πώς οι νόμοι πρέπει να συνυπάρχουν με τη φυσική συμπεριφορά των ζώων — και πώς μια απλή βόλτα στον κήπο μπορεί να εξελιχθεί σε νομικό… δράμα.