Σε μια εποχή που οι ρυθμοί της ζωής μας θυμίζουν αγώνα δρόμου, η Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας στις 20 Μαρτίου έρχεται σαν μια απαραίτητη υπενθύμιση για να σταματήσουμε πατήσουμε λιγο φρένο. Συχνά αναρωτιόμαστε αν το να νιώθουμε πλήρεις είναι θέμα τύχης ή αν τελικά κρατάμε εμείς το πινέλο που χρωματίζει την καθημερινότητά μας. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην αποδοχή των αναποδιών και στην προσωπική μας απόφαση να αναζητήσουμε το φως ακόμα και στις πιο απλές, σχεδόν αόρατες στιγμές που περνούν από μπροστά μας.

Η παγίδα της τέλειας συνθήκης

Υπάρχει μια ρομαντική αλλά κάπως επικίνδυνη αντίληψη ότι η ευτυχία θα μας βρει όταν όλα τα κομμάτια της ζωής μας μπουν στη σωστή θέση. Αυτή η αναμονή όμως μας αφήνει συχνά σε μια κατάσταση μόνιμης προετοιμασίας αντί για πραγματική δράση. Αν κοιτάξουμε γύρω μας με ειλικρίνεια, θα δούμε πως οι άνθρωποι που δηλώνουν ικανοποιημένοι δεν είναι εκείνοι που δεν έχουν προβλήματα, αλλά εκείνοι που έμαθαν να χτίζουν τη διάθεσή τους πάνω στα ερείπια μιας δύσκολης μέρας. Η ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση έκστασης αλλά μια επιλογή ψυχραιμίας και ευγνωμοσύνης για όσα ήδη υπάρχουν στο τραπέζι μας.

Τα μικρά υλικά της καθημερινότητας

Αν αποδεχτούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της εσωτερικής μας γαλήνης περνάει από το δικό μας χέρι, τότε το βάρος της ευθύνης γίνεται αυτόματα και δύναμη. Το πώς θα ξεκινήσουμε το πρωί μας, η ποιότητα των ανθρώπων που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας και η ικανότητά μας να λέμε όχι σε όσα μας φθείρουν, είναι οι πρώτες ύλες για αυτό το χειροποίητο οικοδόμημα. Δεν χρειάζονται μεγαλοστομίες ούτε ακριβά εισιτήρια για να νιώσουμε πλήρεις. Συχνά η μεγαλύτερη ικανοποίηση κρύβεται στην ησυχία ενός καφέ, σε μια βόλτα στον ήλιο ή στην απλή παραδοχή πως σήμερα καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο καλοί με τον εαυτό μας από χθες.

Η δύναμη της προσωπικής επιλογής

Τέλος, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως η ευτυχία δεν είναι προϊόν προς πώληση ούτε κάτι που μας οφείλει η μοίρα. Είναι μια δεξιότητα που εξασκείται και απαιτεί μια δόση πνευματικής ωριμότητας για να κατανοήσουμε ότι οι εξωτερικές συνθήκες είναι απλώς το σκηνικό. Εμείς κρατάμε το στυλό και γράφουμε την ιστορία, αποφασίζοντας πού θα δώσουμε σημασία και τι θα αφήσουμε να μας επηρεάσει. Σήμερα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσουμε να ψάχνουμε την ευτυχία κάπου μακριά και να αρχίσουμε να τη δημιουργούμε με τα υλικά που έχουμε ήδη στα χέρια μας, αναγνωρίζοντας πως η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στην προσπάθεια και όχι απαραίτητα στον τελικό προορισμό.

