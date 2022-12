Συνεργασία της Garnier με τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό All For Blue

Συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και με εξαιρετικά αποτελέσματα, η συνεργασία της Garnier με τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό All For Blue.

Η συνεργασία αποτελεί μέρος του προγράμματος Κοινωνικής και Εταιρικής Ευθύνης της Garnier και της πρωτοβουλίας “Green Beauty”. Μέσω αυτής της συνεργασίας με τον οργανισμό All For Blue, η μάρκα κάνει πράξη την παγκόσμια στρατηγική της για ένα πιο βιώσιμο περιβαλλοντικά μέλλον, καθώς βασικός στόχος της All For Blue είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Το 2022 η σύμπραξη Garnier – All For Blue είχε ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πέντε εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την απομάκρυνση 230 κιλών απορριμμάτων και πάνω από 5.500 αποτσίγαρων από τις ακτές και το βυθό όπως επίσης και το γεγονός ότι τον Μάϊο 2022 η All For Blue, με χορηγία της Garnier και με τη συνδρομή της One Breath Freediving διοργάνωσε το πρώτο σχολείο ελεύθερης κατάδυσης.

Η All For Blue είναι μια περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑΜΚΕ), με διεθνείς δράσεις, αμιγώς εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης και τρόπους αποφυγής τους.