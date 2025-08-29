Η καθημερινότητα ενός γονιού μοιάζει πολύ συχνά με έναν ασταμάτητο μαραθώνιο. Αν είσαι κι εσύ γονιός, τότε καταλαβαίνεις ακριβώς τι εννοώ! Από το πρωινό ξύπνημα και τις σχολικές τσάντες μέχρι τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, οι απαιτήσεις είναι πολλές και τα ερωτήματα που μας γεννιούνται ακόμα περισσότερα. Πώς μπορείς, να είσαι δίπλα στο παιδί σου όταν φτάνει σε κομβικές στιγμές της εκπαίδευσης; Πώς θα καταφέρεις να του δείξεις τον δρόμο χωρίς να χαθείς κι εσύ μέσα στην άπειρη και ασταμάτητη πληροφορία που σε βομβαρδίζει; Μην ανησυχείς όμως, γιατί για αυτό ακριβώς υπάρχει το e-Professor, το #1 online φροντιστήριο Κ18 στην Ελλάδα, για να σου προσφέρει κάτι διαφορετικό! Μια σειρά από δωρεάν online σεμινάρια που είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για σένα που ψάχνεις απαντήσεις.

Η ευκαιρία που δεν γίνεται να χάσεις

Αρχικά, δεν πρόκειται για απλά webinars, αφού από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, το e-Professor σε συνεργασία με την Career Gate διοργανώνει τρεις ξεχωριστές θεματικές που αγγίζουν ακριβώς τα ζητήματα που σε απασχολούν, ειδικά αυτή την περίοδο πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα:

4/9: Προετοιμασία για Πρότυπα & Ωνάσεια

Αν σκέφτεσαι να βοηθήσεις το παιδί σου στην προσπάθεια εισαγωγής σε Πρότυπα σχολεία ή Ωνάσεια, εδώ θα βρεις πρακτικές συμβουλές και μεθοδολογία για να το πετύχετε μαζί.

5/9: Διαχείριση Εφηβείας & Προσανατολισμός

Φυσικά, η εφηβεία δεν είναι μόνο πρόκληση για το παιδί, αλλά και για τους γονείς. Τώρα, μπορείς να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι την επικοινωνία, τα συναισθήματα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό που ξεκινάει να διαμορφώνεται σιγά σιγά από τώρα.

8/9: Πανελλήνιες στην Εποχή του AI

Είναι εντυπωσιακά τρομακτικό το πόσο αλλάζει η εκπαιδευτική διαδικασία με την τεχνητή νοημοσύνη! Το ερώτημα λοιπόν που βασανίζει το μυαλό σου είναι: “Τι σημαίνει αυτό για τις Πανελλήνιες;” Βέβαια, θα πάρεις όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι!

Ποιος είναι ο «άσσος στο μανίκι»;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δυνατό χαρτί δεν είναι μόνο οι θεματικές, αλλά και ο τρόπος που οργανώνονται τα σεμινάρια. Με διάρκεια 60 λεπτών, περιλαμβάνουν και ενότητα Q&A, ώστε να λύσεις όλες τις προσωπικές σου απορίες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, με μόλις 40 συμμετέχοντες ανά webinar, κάτι που εξασφαλίζει προσωπική αλληλεπίδραση και πιο στοχευμένη υποστήριξη, για αυτό το “γοργόν και χάρην έχει”!

Φυσικά, οι εισηγητές είναι κορυφαίοι στον χώρο τους και ο Δήμος Ευσταθόπουλος, ιδρυτής του e-Professor, μαζί με τους συνεργάτες της Career Gate, θα σε καθοδηγήσουν με παραδείγματα και πρακτικές λύσεις έτσι ώστε να νιώσεις σιγουριά σε κάθε βήμα δίπλα στο παιδί σου, με αποτέλεσμα να του μεταδόσεις εξίσου τη σιγουριά που έχει ανάγκη.

Η πρωτοπορία είναι ο βασικός άξονας

Χωρίς αμφιβολία, το e-Professor, είναι το #1 στην Ελλάδα φροντιστήριο στον τομέα της Μέσης Εκπαίδευσης και των Ξένων Γλωσσών, αφού με 96% ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις, πάνω από 100.000 ώρες διδασκαλίας και περισσότερους από 100 εξειδικευμένους καθηγητές, ξέρει καλά πώς να χτίσει ένα μέλλον με στέρεες βάσεις. Επιπλέον, επειδή η τεχνολογία είναι κομμάτι της ταυτότητάς του, δεν διαθέτει μόνο την online διάσταση αλλά και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις στον Άλιμο για live tutoring για επιπλέον υποστήριξη.

Υποστήριξη με αγάπη και γνώση

Πέραν της αγάπης και της προσοχή, χρειάζεται γνώση, καθοδήγηση και τα σωστά εργαλεία για να στηρίξεις το παιδί σου στην εκπαιδευτική του πορεία, με επιτυχία. Αυτό ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη σειρά από σεμινάρια, αφού σου δίνει τις πρακτικές απαντήσεις, από ανθρώπους που έχουν εμπειρία και όραμα. Επιπλέον, η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να δηλώσεις εγκαίρως το ενδιαφέρον σου. Έτσι, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες και η προθεσμία για να δηλώσεις συμμετοχή είναι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, μη χάνεις χρόνο! Μπες τώρα στην landing page για να δηλώσεις συμμετοχή: e-professor.gr/webinars!

Στο τέλος της ημέρας, δεν μιλάμε απλώς για webinars, αλλά για μια εμπειρία που θα σε βοηθήσει να σταθείς πραγματικά δίπλα στο παιδί σου, σε μια εποχή που οι αλλαγές τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ. Έτσι, αν θες να έχεις τον έλεγχο και να ξέρεις ότι έχεις προετοιμαστεί καλά για το μέλλον της εκπαίδευσης, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Εξάλλου, το e-Professor δεν σου προσφέρει μόνο μάθηση, αλλά και σιγουριά. Αυτή η σιγουριά είναι ίσως το πολυτιμότερο δώρο που μπορείς να κάνεις κι εσύ στο παιδί σου.