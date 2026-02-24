Όσο κι αν λάμπει το αστέρι στο Χόλιγουντ, η «λαμπερή» πλευρά του συχνά κρύβει ξεχωριστές απαιτήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το σενάριο της ταινίας. Υπάρχουν αστέρες που διαπραγματεύονται στο χαρτί όχι μόνο τα λεφτά τους αλλά και… προσωπικές συνήθειες, ιδιοτροπίες και ανέσεις με τρόπους που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο.

Ξεκινώντας από μια από τις πιο περίφημες – και αμφιλεγόμενες – περιπτώσεις, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έχει συνδέσει το όνομά της με απαιτήσεις που φλερτάρουν με την τελειομανία. Σύμφωνα με αναφορές, ζητούσε στους χώρους υγιεινής να υπάρχει χαρτί υγείας σε αποχρώσεις ροδακινί, ώστε να «ταιριάζει με την επιδερμίδα της», και τουαλέτες διακοσμημένες με ροδοπέταλα. Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις από την ίδια, η ιστορία έχει γίνει μέρος της ποπ κουλτούρας γύρω από τις… διαπραγματεύσεις των σταρ.

Η Ούμα Θέρμαν, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που θεωρεί δίκαιο, συμπεριέλαβε στη συμφωνία της για την ταινία Eloise in Paris ρήτρα που της έδινε το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αποφάσεις σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστών. Στο ίδιο συμβόλαιο υπήρχαν απαιτήσεις για τρία κινητά τηλέφωνα και την εγγύηση ότι κανείς άλλος ηθοποιός δεν θα είχε πιο ευρύχωρο ή «καλύτερα εξοπλισμένο» καμαρίνι.

Ο Τομ Κρουζ, γνωστός για την επιθυμία του να έχει τον έλεγχο κάθε λεπτομέρειας της δουλειάς του, σε αρκετές περιπτώσεις πέτυχε να περιληφθούν στο συμβόλαιό του προσωπικοί σεναριογράφοι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διάλογοι και οι χαρακτήρες υπηρετούν τα δικά του υψηλά πρότυπα. Υπάρχουν αναφορές ότι κατά την παραγωγή του The Mummy επέβλεψε εκτενώς το σενάριο και ζήτησε αλλαγές από την αρχή.

Το όνομα του Τζορτζ Κλούνεϊ επίσης φιγουράρει ανάμεσα στις πιο… λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά με μια δόση ιδιοτροπίας. Κατά τα γυρίσματα του Gravity στα Shepperton Studios της Αγγλίας, φέρεται να ζήτησε να κατασκευαστεί για τον εαυτό του μια ιδιωτική καλύβα με γήπεδο μπάσκετ, ώστε να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του μεταξύ των σκηνών παίζοντας ή απλώς ξεκουράζοντας το σώμα του.

Η Πάρις Χίλτον άφησε τη δική της σφραγίδα με απαιτήσεις που δεν περιορίζονται σε ανέσεις αλλά σε πραγματικά «εμπειρίες»…όταν εμφανίστηκε για μια σύντομη σκηνή στην ταινία The Other Guys, φέρεται να ζήτησε απεριόριστο αριθμό ζωντανών αστακών και μπουκάλια Grey Goose για το καμαρίνι της.

Ο Έντι Μέρφι, όπως αναφέρουν οι πηγές, δεν θέλει απλώς καθαρά ρούχα στο γύρισμα, ζητά κάθε μέρα καινούργιο ζευγάρι κάλτσες και εσώρουχα με τις ετικέτες ακόμη πάνω, προκειμένου να φοράει μόνο ολοκαίνουργια κάθε φορά. Από την άλλη, έχει γίνει γνωστό ότι η Κιμ Μπέισινγκερ προτιμά να λούζει τα μαλλιά της αποκλειστικά με νερό Evian.

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον έκανε μια παράξενη αλλά εντελώς προσωπική επιλογή, στα συμβόλαιά του έχει προβλέψει την επιλογή να παίζει γκολφ δύο φορές την εβδομάδα, ανεξάρτητα από την πρόοδο των γυρισμάτων και με κάλυψη εξόδων μεταφοράς και green fees από την παραγωγή.

Και επειδή το θέατρο των συμβολαίων δεν σταματά σε αυτούς, στη διεθνή λίστα βρίσκουμε και άλλες περιπτώσεις που δημιουργούν ακόμη πιο ιδιαίτερες αναμνήσεις από τις παραγωγές:

Η Queen Latifah απαίτησε να μην πεθαίνει ποτέ η χαρακτήρας που υποδύεται, ώστε να μπορεί να συνεχίσει σε πιθανές συνέχειες, μια κίνηση που υπερβαίνει ακόμα και τις συνηθισμένες κερδοσκοπικές απαιτήσεις.

Ο Roger Moore είχε clause που του εξασφάλιζε απεριόριστο απόθεμα από τα αγαπημένα του πούρα Montecristo σε κάθε ταινία Bond.

Και η Julia Roberts έχει αναφερθεί ότι απαιτούσε αρκετές γαλόνες εμφιαλωμένου νερού Evian καθημερινά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, με πρόστιμο αν δεν τηρούνταν η απαίτηση.

Αυτές οι απαιτήσεις, όσο παράδοξες κι αν μοιάζουν, δείχνουν πώς για κάποιους από τους πιο διάσημους ηθοποιούς η δουλειά και οι προσωπικές τους συνήθειες μερικές φορές συγχέονται ακόμα και στο συμβόλαιο.