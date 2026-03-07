Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως με την καρδιά του, ενώ είχε νοσηλευτεί και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος μέσω ανάρτησης από το Από Κοινού Θέατρο, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια ενός σημαντικού ανθρώπου της τέχνης και φίλου. Στο συγκινητικό μήνυμά τους ανέφεραν: «Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο, πολυτάλαντε καλλιτέχνη. Λάμπρυνες αυτόν τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και την ποίησή σου».

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Από τα πρώτα του βήματα ξεχώρισε για το ταλέντο και τη θεατρική του παιδεία, συνεργαζόμενος με σημαντικούς θιάσους και με τις δύο κρατικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη του θεάτρου, από το αρχαίο δράμα και την αττική κωμωδία μέχρι την επιθεώρηση, το μουσικό θέατρο και την παντομίμα. Στο θέατρο συμμετείχε σε πλήθος σημαντικών παραστάσεων, μεταξύ των οποίων «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κατζούρμπος», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «Κύκλωπας – Εκάβη» και «Τάνγκο». Παράλληλα εμφανίστηκε σε μεγάλες παραγωγές, όπως στις «Σφήκες» του Αριστοφάνη στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ συμμετείχε και στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου».

Το 1996 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη το Από Μηχανής Θέατρο, μετατρέποντας έναν παλιό βιομηχανικό χώρο σε έναν σύγχρονο θεατρικό πυρήνα στο κέντρο της Αθήνας. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε επίσης μέσα από την τηλεόραση, με συμμετοχές σε γνωστές σειρές όπως «Το μινόρε της αυγής», «Οι αυθαίρετοι», «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται» και «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια». Στον κινηματογράφο άφησε το αποτύπωμά του σε ταινίες όπως «Λούφα και Παραλλαγή», «Η φωτογραφία», «Πάμπτωχοι Α.Ε.» και «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» του Νίκου Νικολαΐδη τιμήθηκε με το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πέρα από την υποκριτική, ο Χρήστος Βαλαβανίδης ασχολήθηκε με την ποίηση, εκδίδοντας τρεις ποιητικές συλλογές, ενώ συνεργάστηκε και με λογοτεχνικά περιοδικά. Παράλληλα συμμετείχε στη συγγραφή τηλεοπτικών σειρών, όπως «Πλάκας Μέλαθρον» και «Οι Αθώοι της Πτέρυγας 5».

Ο πολυτάλαντος δημιουργός υπήρξε επίσης ξάδελφος της ηθοποιού Νένας Μεντή. Με την πολυετή παρουσία του στην ελληνική σκηνή άφησε πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική κληρονομιά και ένα πλούσιο έργο που θα τον κρατά ζωντανό στη μνήμη του κοινού.