Η εμφάνιση της Tilly Norwood στο Zurich Summit προκάλεσε αληθινό σοκ στον κόσμο του κινηματογράφου. Μέσα σε λίγες ώρες το όνομά της έγινε πρωτοσέλιδο παντού. Και όχι, δεν μιλάμε για μια ανερχόμενη σταρ που ετοιμάζεται να κατακτήσει τις αίθουσες του Χόλιγουντ, αλλά για την πρώτη ψηφιακή ηθοποιό της εταιρείας Xicoia. Ένα πείραμα βασισμένο σε φωνές και ερμηνείες πραγματικών καλλιτεχνών, χωρίς όμως την άδειά τους. Η αποκάλυψη έβαλε φωτιά σε μια ήδη ευαίσθητη βιομηχανία.

Οι αντιδράσεις των σταρ

Η αντίδραση ήταν άμεση και έντονη.

Η Emily Blunt έκανε λόγο για μια «τρομακτική εξέλιξη».

Η Whoopi Goldberg χαρακτήρισε την κίνηση ως κατάφωρη αδικία απέναντι στους ηθοποιούς, που βλέπουν τη δουλειά τους να γίνεται τροφή για αλγόριθμους.

Η Melissa Barrera μάλιστα κάλεσε ανοιχτά τους συναδέλφους της να εγκαταλείψουν πρακτορεία που στηρίζουν τέτοιου είδους πρακτικές.

Από την πλευρά τους, οι δημιουργοί της Tilly Norwood επιμένουν πως δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν ανθρώπους, αλλά να πειραματιστούν με νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Ωστόσο, στο Χόλιγουντ πολλοί βλέπουν αυτήν την ψηφιακή «ηθοποιό» ως μια επικίνδυνη πρόβα τζενεράλε για το μέλλον, ένα μέλλον όπου το ανθρώπινο ταλέντο ίσως υποβαθμιστεί ή ακόμα και χαθεί.