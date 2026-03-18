Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

Το σχήμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης, προσφέροντας ακόμη περισσότερα αποκλειστικά deals σε αγαπημένα brands φαγητού και καφέ.



Οι συνδρομητές της Nova αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικές προσφορές σε κορυφαίες αλυσίδες, όπως Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Koutsi Katsika, Hard Rock Café, Street Wok, Crats Fried Chicken, Butcher’s Burger, Gellissimo και L’ Artigiano.



Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα.



Η Nova ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία επιβράβευσης των συνδρομητών της, μέσα από τη συνεργασία της με το PADU, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητά τους, με αποκλειστικές εκπτώσεις και μοναδικά deals σε αγαπημένα brands φαγητού και καφέ.

Από τον πρωινό καφέ και το lunch break έως το βραδινό με την παρέα, οι συνδρομητές της Nova απολαμβάνουν μοναδικές προσφορές σε κορυφαίες αλυσίδες εστίασης, όπως Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Koutsi Katsika, Hard Rock Café, Street Wok, Crats Fried Chicken, Butcher’s Burger, Gellissimo και L’ Artigiano, καθώς και σε επιλεγμένα τοπικά καταστήματα που συμμετέχουν στην πλατφόρμα του PADU, όπως τα The Sushi Bar, Mystic Pizza, Señor Tacos, Look Me και πολλά ακόμη.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω brands συναντώνται καθημερινά σε αγαπημένα σημεία της πόλης, εκεί όπου ο καφές, το φαγητό και η έξοδος γίνονται μέρος της καθημερινής εμπειρίας.

Οι προσφορές εμπλουτίζονται διαρκώς, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση, ενώ η ενεργοποίηση και η εξαργύρωσή τους πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα μέσα από το PADU app, εξασφαλίζοντας μια απλή και φιλική εμπειρία χρήσης.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το PADU, προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερα προνόμια για όλους τους συνδρομητές, κάνοντας κάθε στιγμή της ημέρας πιο απολαυστική. Οι συνδρομητές μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή PADU από το Play Store ή το App Store, να εγγραφούν ως πελάτες της Nova και να ξεκινήσουν αμέσως να απολαμβάνουν τα προνόμια.

Ανακαλύψτε τώρα τις διαθέσιμες προσφορές μέσω του PADU app* ή επισκεφθείτε το www.nova.gr/padu και απολαύστε τα αγαπημένα σας γεύματα και ροφήματα σε προνομιακές τιμές.

*Οι προσφορές ισχύουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ενέργειας, όπως αναφέρονται στο PADU app. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το nova.gr.