Πόσο συχνά έχεις νιώσει ότι το online shopping, που υποτίθεται πως θα ήταν μια χαλαρωτική εμπειρία, κατέληξε να… σου ανεβάζει την πίεση; Ξεκινάς με ενθουσιασμό, ψάχνεις, συγκρίνεις, και τελικά καταλήγεις να χάνεσαι σε άπειρα tabs, να αγχώνεσαι με τα μεταφορικά και να απογοητεύεσαι από τις καθυστερήσεις. Εννοείται πως όλη αυτή η ταλαιπωρία επισκιάζει τη χαρά της αγοράς. Όμως, αυτές ακριβώς τις «μαύρες τρύπες» της αγοραστικής εμπειρίας έρχεται να εξαφανίσει μια νέα καμπάνια, φέρνοντας στο προσκήνιο τη λύση που όλοι αναζητούσαμε για να γίνει το shopping ξανά απολαυστικό και ανθρώπινο. Ετοιμάσου, γιατί το SHOPFLIX λέει ότι όλα γίνονται πλέον αλλιώς…

Ένα videocentric και Digital-First ταξίδι που θα το δεις παντού

Πρώτα από όλα, το SHOPFLIX, γνωρίζοντας πολύ καλά τους κανόνες του παιχνιδιού, επιλέγει μια digital-first στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι η καμπάνια «ζει και αναπνέει» σε όλα τα ψηφιακά «στέκια», χωρίς βέβαια να λείπει και από την τηλεόραση. Στο επίκεντρο; Η εικόνα και το βίντεο φυσικά. Διότι, στον κόσμο του scrolling, η εμπειρία πρέπει να είναι άμεση και να «τραβάει» το βλέμμα. Επίσης, με ένα σκηνοθετικό πνεύμα γεμάτο χιούμορ, έντονες αντιθέσεις και έναν δυναμικό ρυθμό, η αφήγηση της καμπάνιας μεταφέρει ένα μήνυμα τόσο ξεκάθαρο, που δεν χρειάζεται δεύτερη ανάγνωση και είναι ότι στο SHOPFLIX, η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη, πιο απλή και πιο απολαυστική από ποτέ. Με άλλα λόγια, βάζει τέλος στις πολύπλοκες αγορές, και μας συστήνει το fun part της διαδικασίας!

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο!

Παράλληλα, το concept είναι βαθιά ανθρωποκεντρικό. Και πώς να μην είναι, όταν οι αγορές είναι μέρος της καθημερινότητάς μας; Έτσι, εκφραστικοί πρωταγωνιστές αναλαμβάνουν να μας βάλουν στο κλίμα. Μέσα από αυτούς, «ζωντανεύουν» οι διαφορές ανάμεσα σε εκείνο το «κουραστικό» shopping που θέλουμε να ξεχάσουμε και την ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει το SHOPFLIX. Προφανώς, οι visual αντιθέσεις είναι και όλη η μαγεία, αφού αποτυπώνουν με ευφυΐα εκείνες τις στρεσογόνες καταστάσεις που όλοι έχουμε βιώσει, και ταυτόχρονα, μας δείχνουν τη λύση που φέρνει το brand. Επομένως, ο θεατής δεν μένει παθητικός, αλλά ταυτίζεται, χαμογελάει και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει άλλος δρόμος στο online shopping, που είναι μάλιστα και πιο ευχάριστος.

Μια δημιουργία με τέχνη και ρυθμό

Δεν γίνεται, βέβαια, να μην αναφέρουμε και σε ποιον οφείλεται αυτό το αποτέλεσμα. Τη σκηνοθεσία και την παραγωγή υπογράφει ο Μιχάλης Γιγιντής, σε συνεργασία με το Bezier Animation Studio. Έτσι έχουμε μια αισθητικά έντονη καμπάνια, με εικόνες που χαράσσονται στη μνήμη και έναν δυναμικό ρυθμό που μας κρατάει συντονισμένους μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, μια σύγχρονη, φρέσκια επικοινωνία που μιλάει τη γλώσσα της εποχής μας.

Εν ολίγοις, με αυτή τη νέα στρατηγική, το SHOPFLIX επενδύει ουσιαστικά στη δημιουργικότητα και το μέλλον του, ενισχύοντας έτσι το brand equity του, και διαφοροποιείται ξεκάθαρα από όσα ξέραμε μέχρι σήμερα, προσφέροντας μας μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Εξάλλου η ουσία είναι ότι το shopping δεν πρέπει να είναι πηγή άγχους, αμφιβολίας ή απογοήτευσης, αλλά αντίθετα πηγή χαράς, ικανοποίησης και χαλάρωσης. Πλέον, η νέα καμπάνια μας το θυμίζει με έναν απλό, αλλά δυναμικό τρόπο, αφού υπάρχει ένας άλλος, καλύτερος δρόμος για να ψωνίζεις, και αυτός λέγεται SHOPFLIX. Εσύ ακόμα ψάχνεις; Σίγουρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις το «SHOPPING αλλιώς»!