Το όνομά της έγινε τραγούδι, το τραγούδι έγινε viral και τώρα… έγινε και λαμπάδα. Ο λόγος για την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία βλέπει το πρόσωπό της να αποτυπώνεται σε λαμπάδα που ήδη συζητιέται. Η ροζ λαμπάδα με τη φιγούρα της παρουσιάστηκε σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Αταίριαστοι και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις και σχόλια. Το ιδιαίτερο στοιχείο δεν είναι μόνο η απεικόνιση της τραγουδίστριας, αλλά και οι ατάκες που τη συνοδεύουν.

Πάνω στη λαμπάδα αναγράφεται ο στίχος «μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;», ενώ σε άλλο σημείο φιγουράρει το «έναν υπεύθυνο παρακαλώ», φράση που η ίδια χρησιμοποιεί συχνά στις ζωντανές εμφανίσεις της πριν ερμηνεύσει τη νέα της επιτυχία Λογαριασμός.

Το συγκεκριμένο κομμάτι κατάφερε κάτι που λίγα τραγούδια πετυχαίνουν πριν καν κυκλοφορήσουν επίσημα. Μέσα από βίντεο θαυμαστών στα social media, όπου η Λιόλιου το τραγουδούσε live, ο «Λογαριασμός» άρχισε να γίνεται viral, δημιουργώντας προσμονή για την επίσημη κυκλοφορία του.

Στη συνέχεια, το τραγούδι ανέβηκε στο Spotify, ενώ στις 4 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε και το βιντεοκλίπ στο YouTube, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του.

Η μετατροπή ενός viral τραγουδιού σε πασχαλινή λαμπάδα μπορεί να ακούγεται υπερβολική, ωστόσο αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δημοφιλία που έχει αποκτήσει η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα. Όταν μια ατάκα γίνεται trend και ένα ρεφρέν επαναλαμβάνεται παντού, τότε η ποπ κουλτούρα βρίσκει πάντα τρόπους να το… κεφαλαιοποιήσει.