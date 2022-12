Από τις αρχές σχεδόν του Νοεμβρίου αρχίζουν και παίζουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, έχουμε ήδη ακούσει τρία metal χριστουγεννιάτικα τραγούδια: την ερμηνεία του August Burns Red για το “All I Want for Christmas” της Mariah Carey, την εκδοχή του Dee Snider και της Lzzy Hale για το “The Magic of Christmas Day” της Celine Dion. ” (που στην πραγματικότητα έγραψε ο Snider!), και το “I Won’t Be Home for Christmas” της Poppy. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το γιορτινό mash-up των Metallica/Mariah Carey που κυκλοφόρησε στις 2 Νοεμβρίου.

Το θέμα είναι ότι θα ακούσουμε πολλά περισσότερα αυτού του τύπου τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σκεφτήκαμε λοιπόν να προσφέρουμε κάποιες προτάσεις για χριστουγεννιάτικα τραγούδια που πραγματικά θα θέλαμε να ακούσουμε ηχογραφημένα στο στυλ συγκεκριμένων metal συγκροτημάτων.

Obituary, “Jingle Bell Rot”

Slayer, “Slay Ride”

Twisted sister, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”

AC/DC, “Do You Hear What I Hear?”

Brujeria, “Feliz Navidad”

LACUNA COIL – Naughty Christmas

Wintersun, “Wintersun Wonderland”

Amarna Reign – Black Christmas