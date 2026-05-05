Για πρώτη φορά, η L’Oréal Professionnel συγκέντρωσε καταξιωμένους κομμωτές από όλον τον κόσμο σε ένα διεθνές event με θέμα τη μεταμόρφωση των μαλλιών. Συγκεκριμένα, κορυφαίοι Hair Artists δημιούργησαν τις πιο θεαματικές μεταμορφώσεις της σεζόν σε influencers από διάφορες γωνιές του κόσμου, με αποκορύφωμα ένα εντυπωσιακό look που αποκαλύφθηκε στο κοινό, live από το Παρίσι.

Η χώρα μας συμμετείχε με τον καταξιωμένο L’ORÉAL PRO Creator Νικόλα Βιλλιώτη, ο οποίος έδωσε Rendez – Vous με το απόλυτο fashion icon Βίκυ Καγιά για να της χαρίσει μια μοναδική μεταμόρφωση, τόσο σε επίπεδο χρώματος, όσο και styling και να αναδείξει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Η L’Oréal Professionnel δημιουργήθηκε το 1909, σηματοδοτώντας την απαρχή του Ομίλου L’Oréal. Έκτοτε, πρωτοπορεί στον χώρο της κομμωτικής γεφυρώνοντας αδιάλειπτα το χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική καινοτομία και τη δημιουργική αριστεία. Σήμερα, η ιστορική μάρκα επιβεβαιώνει τον ρόλο της στην προώθηση της εμπειρογνωμοσύνης στα μαλλιά, ανακοινώνοντας την πιο φιλόδοξη εκδήλωσή της μέχρι σήμερα: το Transformation Day.

Στο ιστορικό κτήριο του Le Visionnaire, την ιστορική έδρα του ομίλου L’Oréal όπου συνδυάζονται η γοητεία του παρελθόντος με τις τεχνολογίες αιχμής και διαμορφώνουν το μέλλον της ομορφιάς, αλλά και στο εμβληματικό Palais de Tokyo, στο αριστοκρατικό 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, o Νικόλας Βιλλιώτης και η Βίκυ Καγιά, έδωσαν το δικό τους Rendez – Vous στις 25 & 26 Απριλίου μαζί με περισσότερες από 100 celebrities, influencers, και ειδικούς στα μαλλιά από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Βραζιλίας, της Κίνας και της Ινδίας, για μια καθηλωτική εμπειρία όπου η καινοτομία και η δημιουργικότητα εξελίχθηκαν σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου αυτού ταξιδιού, διεθνείς καλεσμένοι της μάρκας υποβλήθηκαν σε μια πλήρη, επαγγελματική μεταμόρφωση των μαλλιών τους, σε τρία βασικά στάδια: βαφή, περιποίηση και styling. Για την επίτευξη αυτών των μεταμορφώσεων, οι ειδικοί χρησιμοποίησαν καινοτομίες της L’Oréal Professionnel όπως τη Metal Detox Mask, τα Absolut Repair Molecular Mask & Oil, και τη νέα τεχνολογία Keratin Alpha Sleek. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους με την κοινότητά τους σε όλον τον κόσμο.

Η Βίκυ αφέθηκε στα χέρια του Hair Expert Νικόλα Βιλλιώτη, ο οποίος απογείωσε το στυλ της με μια μοναδική μεταμόρφωση στα φυσικά μαλλιά της, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα με την τεχνική French Balayage και χαρίζοντας της το απόλυτο color trend της σεζόν, το Caramel Blond, με τις καραμελένιες αποχρώσεις που τόσο επιθυμούσε να αποκτήσει η Βίκυ να πρωταγωνιστούν. Η μεταμόρφωση αυτή συνοδεύτηκε και από μια ανανέωση στο κούρεμα, με στόχο να αναδειχθούν τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Με αυτό το event σταθμό, η L’Oréal Professionnel αποτίνει φόρο τιμής στη μεταμόρφωση: από τη συναισθηματική μεταμόρφωση μετά από ένα νέο χρώμα ή κούρεμα μέχρι, πολύ ευρύτερα, τη μεταμόρφωση του ίδιου του κλάδου.

Ο Νικόλας Βιλλιώτης, L’ORÉAL PRO Creator, δήλωσε σχετικά: «Η μεταμόρφωση ξεκινά για μένα από το άκουσμα των επιθυμιών και των προσδοκιών μιας γυναίκας. Πώς φαντάζεται τον εαυτό της, ποιες είναι οι επιθυμίες που δεν έχει εκφράσει ποτέ, σε ποια φάση βρίσκεται τώρα στη ζωή της. Είναι μιας μορφής τέχνη το να ακούς τα θέλω και να τους δίνεις ζωή μέσα από την τέχνη της κομμωτικής. Να αντιλαμβάνεσαι την κάθε γυναίκα ως ένα καμβά που θέλεις να απογειώσεις. Έτσι αντιμετώπισα και εγώ την Βίκυ. Λάτρεψα την φυσικότητα των μαλλιών της και ήθελα να της δώσω περισσότερο φως ώστε να αναδείξω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της μέσα από το πιο διάσημο color trend της σεζόν, το Caramel Blond. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτού του μοναδικού διημέρου, αισθάνομαι τόσο τυχερός για την έμπνευση που πήρα από όλους τους καλλιτέχνες που γνώρισα, όπως ο Παγκόσμιος Καλλιτεχνικός Συνεργάτης Ben Gregory, με τον οποίο είχαμε μια μοναδική συζήτηση γύρω από τη σημασία της μεταμόρφωσης, αλλά και άλλους καταξιωμένους Hair Artists, οι οποίοι είναι τόσο προσηλωμένοι και θέλουν να συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου μας, μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές και πάθος για την κομμωτική τέχνη».

Η Βίκυ Καγιά δήλωσε σχετικά: «Για μένα Μεταμόρφωση σημαίνει τόλμη, εξέλιξη, δημιουργία. Να μην επαναπαύεσαι ποτέ και να ψάχνεις πάντα τρόπους για βελτιώνεις τον εαυτό σου. Να μάθεις να τον ακούς και να θέλεις πάντα να αναδείξεις την καλύτερη εκδοχή του. Αυτό με γοήτευσε από την αρχή στη L’Oréal Professionnel. Ότι είναι μια μάρκα που αναζητά πάντα τη μεταμόρφωση προς κάτι καλύτερο, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη κάθε γυναίκας. Το ίδιο και ο Νικόλας, τον οποίο θαυμάζω και εκτιμώ τόσα χρόνια και είμαι τόσο χαρούμενη που αφέθηκα στα χέρια του. Με τα μοναδικά προϊόντα της μάρκας και την τεχνική του Νικόλα, απέκτησα το χρώμα Caramel Blond που πάντα ονειρευόμουν αλλά ποτέ δεν τολμούσα. Και αυτό βλέπω σε όλες τις creators γύρω μου, πώς αισθάνονται πιο ενδυναμωμένες και όμορφες από ποτέ. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της μάρκας, όπως συζητήσαμε με την Διεθνή της Διευθύντρια Claire le Bleis.»

Το Transformation Day ήταν επίσης μια ωδή στην Παγκόσμια Ημέρα Εκτίμησης Κομμωτών, η οποία τυχαίνει να συμπίπτει με το παγκόσμιο αυτό event που είναι αφιερωμένο στην αναγνώριση του πάθους, του ταλέντου και της αφοσίωσης των επαγγελματιών κομμωτών σε όλον τον κόσμο.

Για την υλοποίηση των μεταμορφώσεων, η L’Oréal Professionnel βασίστηκε στο ταλέντο της Παγκόσμιας Ομάδα Καλλιτεχνικών Συνεργατών της. Οι διάσημοι κομμωτές που απαρτίζουν αυτή την ομάδα – ο Amit Thakur, ο Kevin Jacotot, ο Jacob Habib Khan και άλλοι– δεν είναι απλώς brand ambassadors αλλά μακροχρόνιοι δημιουργικοί συνεργάτες που έχουν επιλεγεί για να συμβάλουν ενεργά στο μέλλον της κομμωτικής. Αποστολή τους στο event ήταν να μεταμορφώσουν τα μαλλιά διεθνών celebrities και influencers ως προς το χρώμα και το styling, παρουσιάζοντας τα πιο hot si nature looks της σεζόν μπροστά σε ένα παγκόσμιο κοινό και, έτσι, εδραιώνοντας περαιτέρω τη μάρκα ως αυθεντία στις τάσεις.

«Η μεταμόρφωση είναι στο DNA μας. Μέσα από το Transformation Day, φέρνουμε κοντά κορυφαίους κομμωτές και επιδραστικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο, με στόχο να δημιοργήσουμε ζωντανά τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και να συμβάλουμε στο μέλλον της κομμωτικής», λέει η Claire Le Bleis, Διεθνής Διευθύντρια της L’Oréal Professionnel.

Το Palais de Tokyo χωρίστηκε σε τρεις «Κάψουλες», με καθεμιά να αντιπροσωπεύει μια διαφορετική πτυχή του ταξιδιού της μεταμόρφωσης:

Κάψουλα «Transformation»: Η καρδιά του event. Ένα high – tech καταφύγιο όπου οι κομμωτές εξασκούν την τέχνη τους, συνδυάζοντας επαγγελματικές τεχνικές με τις τελευταίες επιστημονικές καινοτομίες της μάρκας για να αποκαλύψουν τον «νέο εαυτό» κάθε καλεσμένου.

Κάψουλα « Outdoor »: Ένας αρχιτεκτονικά σχεδιασμένος χώρος, προορισμένος να φιλοξενήσει τη μεγάλη αποκάλυψη. Εδώ, οι τελικές μεταμορφώσεις απαθανατίζονται από τον φακό παγκοσμίου φήμης φωτογράφων, δημιουργώντας το οπτικό υλικό που θα διαμορφώσει τις ψηφιακές τάσεις της σεζόν στα μαλλιά.

Transformation Party at Le Yoyo : Μετά το σούρουπο, η εμπειρία μεταφέρεται στο Le Yoyo για μια βραδιά εμπνευσμένη από την επιτομή της μεταμόρφωσης. Σε έναν χώρο όπου η τεχνολογία συναντά την ψυχή της κομμωτικής, τα όρια της δημιουργικότητας διευρύνονται με την αποκάλυψη ενός πραγματικά μοναδικού, πρωτοφανούς hair show , ενός εντυπωσιακού συνδυασμού τεχνολογίας και τέχνης.

Το ταξίδι συνεχίστηκε και τη Δευτέρα 27 Απριλίου, με το διεθνές Tech Talk Masterclass, στο οποίο οι Ben Gregory, Jawara Wauchope, Min Kim και Nancy Stripe – μέλη της Παγκόσμιας Ομάδας Καλλιτεχνικών Συνεργατών της L’Oréal Professionnel– θα αναδημιουργήσουν looks που αποκαλύφθηκαν στο Transformation Day και θα δείξουν live τις τεχνικές για να τα πετύχουν. Με μετάφραση σε πραγματικό χρόνο και ζωντανή μετάδοση στις πλατφόρμες της L’Oréal Professionnel, αυτό το διαδραστικό σεμινάριο θα δώσει σε χιλιάδες κομμωτές σε όλον τον κόσμο τη δυνατότητα να μάθουν, να αλληλεπιδράσουν, και να εφαρμόσουν άμεσα τις τάσεις στην πραγματικότητα του δικού τους κομμωτηρίου.