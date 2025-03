Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα: ΑΒ Βασιλόπουλος, Dogs’ Voice και Nine Lives – Οι Εφτάψυχες ενώνουν δυνάμεις

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο των ενεργειών που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη, στηρίζει φιλοζωικές οργανώσεις στους δήμους της χώρας, με δωρεές και δράσεις όλο τον χρόνο για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Dogs’ Voice» και τη φιλοζωική οργάνωση «Nine Lives – Οι Εφτάψυχες», αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες για τη φροντίδα και τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων.

Ειδικότερα, με την υποστήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων, 30 αδέσποτες γάτες, που βρήκαν καταφύγιο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Γέρακα, στειρώθηκαν σε κτηνιατρική κλινική, εμβολιάστηκαν και αποπαρασιτώθηκαν. Παράλληλα, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία, δημιουργήθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι – τα AB Cat Corners – με σπιτάκια, ταΐστρες και ποτίστρες, προσφέροντας ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για τις γάτες.

Η καθημερινή σίτιση των αδέσποτων και η παρακολούθηση της υγείας τους γίνεται με την υποστήριξη εθελοντών της ΑΒ, που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους στα σημεία αυτά. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια για την αναζήτηση ανθρώπων που θα προσφέρουν στις γάτες ένα μόνιμο σπίτι.

Η Έλενα Δέδε, Υπεύθυνη του οργανισμού Dogs’ Voice, δήλωσε σχετικά: «Ήταν μεγάλη μας χαρά που συνεργαστήκαμε με την ΑΒ στο πλαίσιο της δράσης στειρώσεων. Κάθε μικρή κοινότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά στον έλεγχο του αδέσποτου πληθυσμού και είναι συγκινητική η αφοσίωση και η ζεστασιά με την οποία όλη η ομάδα της ΑΒ αγκάλιασε αυτήν την προσπάθεια. Ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματά της μέσα από τη βελτίωση της υγείας των γατών του χώρου, κάτι που αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε αρμονικά όλοι μαζί στο ίδιο οικοσύστημα».

Η Ευτυχία Λαχανά, Πρόεδρος του Δ.Σ. του σωματείου Nine Lives Greece – Οι Εφτάψυχες, σημείωσε από την πλευρά της: «Μαζί με την Dogs’ Voice και την ΑΒ Βασιλόπουλος, οι άνθρωποι της Nine Lives στειρώσαμε, αποπαρασιτώσαμε και παρείχαμε κτηνιατρική περίθαλψη στις γάτες – μόνιμους κατοίκους των εγκαταστάσεων της ΑΒ, εξασφαλίζοντάς τους μια καλύτερη ζωή. Στην Nine Lives, μέσα από στοχευμένες δράσεις και ποιοτική φροντίδα, συνεχίζουμε την αποστολή μας να βελτιώνουμε τις ζωές των αδέσποτων, με κάθε μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα».