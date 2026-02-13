Η Disney και η Swarovski παρουσιάζουν τη νέα συλλογή figurines εμπνευσμένη από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»

Η Disney και η Swarovski συνεχίζουν τη μακρόχρονη συνεργασία τους, παρουσιάζοντας τη νέα Disney Beauty and the Beast Home Collection. Η μαγευτική αυτή σειρά από κρυσταλλοποιημένες φιγούρες γιορτάζει τα 35 χρόνια από το εμβληματικό παραμύθι της Disney.

Θεωρούμενη μία από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρισμένες animated ταινίες όλων των εποχών, η Πεντάμορφη και το Τέρας υπήρξε η πρώτη animated ταινία που προτάθηκε ποτέ για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Η κληρονομιά της ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από την επιτυχημένη Broadway παραγωγή, η οποία μάγεψε το κοινό για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Αποτυπώνοντας τη μαγεία και τη χαρά του κλασικού αυτού παραμυθιού, κάθε φιγούρα ζωντανεύει μέσα από την κρυστάλλινη τέχνη της Swarovski. Η συλλογή περιλαμβάνει αγαπημένους χαρακτήρες όπως η Belle, ο Cogsworth, ο Lumière και η Mrs. Potts, καθώς και μια Ballroom Scene περιορισμένης έκδοσης.

Ballroom Scene (Limited Edition)

Κάθε εντυπωσιακή δημιουργία απαιτεί 365 ώρες εργασίας και περισσότερους από 52.900 κρυστάλλους, αποτυπώνοντας την κορύφωση της ιστορίας με εκθαμβωτική λάμψη. Ο αξέχαστος πρώτος χορός της Belle και του Beast αναδημιουργείται με εξαιρετική λεπτομέρεια, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό savoir-faire της Swarovski.

Belle

Η ονειροπόλα Belle εμφανίζεται με το εμβληματικό, ιριδίζον φόρεμά της, κρατώντας ένα τρυφερό τριαντάφυλλο. Η φιγούρα αποπνέει χάρη και διαχρονική κομψότητα μέσα από 330 κρυστάλλινες όψεις.

Cogsworth

Ενσαρκώνοντας την τάξη και την ευγένεια, ο Cogsworth λάμπει μέσα από 215 όψεις, με λεπτομέρειες σε γυαλιστερό μεταλλικό φινίρισμα champagne gold που αναδεικνύουν τον χαρακτηριστικό του χαρακτήρα.

Lumière

Ο εκφραστικός και γοητευτικός Lumière ζωντανεύει μέσα από 409 λαμπερές όψεις, συνδυάζοντας την τεχνική ακρίβεια της Swarovski με κίτρινες φλόγες και εφέ Golden Shadow.

Mrs. Potts

Η Mrs. Potts αποτυπώνει τη συναισθηματική καρδιά της ιστορίας. Η φιγούρα αποδίδει με ευαισθησία το τρυφερό της πνεύμα μέσα από 231 όψεις, πολύχρωμες μεταλλικές λεπτομέρειες και ένα άρτια σχεδιασμένο κυρίως σώμα.

Enchanted Rose

Το Enchanted Rose επιστρέφει στη συλλογή home décor ως σύμβολο ελπίδας και διαχρονικής αγάπης. Τα έντονα κόκκινα πέταλά του και το λεπτεπίλεπτο κρυστάλλινο στέλεχος μοιάζουν να αιωρούνται μέσα στη γυάλινη καμπάνα.

Η Disney x Swarovski Beauty and the Beast Home Collection είναι διαθέσιμη online και στα καταστήματα Swarovski παγκοσμίως.

