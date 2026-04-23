Η IKEA, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, εγκαινίασε σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου το νέο, μεγαλύτερο κατάστημα ΙΚΕΑ στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα αποτελεί εξέλιξη και επέκταση του Κέντρου Παραγγελιών και Παραλαβών που λειτουργούσε από το 2012, και ήταν το πρώτο στην κατηγορία του, καθώς και το υπόδειγμα για τα υπόλοιπα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ στην Ελλάδα. Η ανακατασκευή του σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της ΙΚΕΑ στα Δωδεκάνησα και την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου.

Με συνολική επιφάνεια 2.700 τ.μ., το νέο κατάστημα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον επαγγελματικό τους χώρο, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Ο χώρος αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, το ισόγειο στο οποίο φιλοξενούνται η έκθεση επίπλων και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και το υπόγειο, όπου βρίσκονται τα είδη σπιτιού και το σημείο παραλαβής προϊόντων.

Παράλληλα, στο ισόγειο λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος σχεδιασμού, όπου οι επισκέπτες μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να δημιουργήσουν την ιδανική κουζίνα ή ντουλάπα με τη βοήθεια εξειδικευμένων σχεδιαστών της IKEA.

Κατά την τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Αποστόλης Ασπράκης και ο Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας κ. Γιώργος Πάττας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Διονύσης Πυροβολισιάνος, Store Operations Manager της ΙΚΕΑ.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Διονύσης Πυροβολισιάνος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε το νέο, μεγαλύτερο κατάστημα IKEA στη Ρόδο. Η ανακατασκευή του σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της ΙΚΕΑ στα Δωδεκάνησα και την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου. Η ομάδα μας, με εμπειρία και γνώση, συνεχίζει δυναμικά στο νέο αυτό ξεκίνημα, ενώ η επένδυση που πραγματοποιήθηκε αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν σύγχρονο και εύκολα προσβάσιμο προορισμό για το σπίτι, προσφέροντας λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων».

Σε επίπεδο προϊόντων, το κατάστημα διαθέτει πάνω από 1.500 άμεσα διαθέσιμα είδη, ενώ ταυτόχρονα όλα τα προϊόντα IKEA είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας Order & Collect.

Το κατάστημα βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία στο 5ο χιλιόμετρο Ρόδου–Λίνδου και διαθέτει προσβάσιμες θέσεις στάθμευσης για το κοινό.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, έχουν προγραμματιστεί ειδικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Την Τετάρτη 22 Απριλίου και το Σάββατο 25 Απριλίου, θα τρέχουν παιδικές δραστηριότητες και όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε τροχό της τύχης με μοναδικά δώρα. Το Σάββατο, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δραστηριότητα kids cooking, ενώ παράλληλα από την Τετάρτη έως και το Σάββατο «τρέχει» διαγωνισμός με δώρο 10 δωροκάρτες συνολικής αξίας 1.000€.