Αν θέλεις ένα φαγητό που θυμίζει το αγαπημένο μας παστίτσιο, αλλά γίνεται πιο εύκολα και χωρίς πολλά σκεύη, αυτή η εκδοχή είναι πραγματικά ιδανική. Είναι χορταστική, αρωματική και έχει εκείνη τη λαχταριστή, χρυσαφένια κρούστα που κάνει τη διαφορά.

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. ξερή ρίγανη, συν λίγο ακόμη για το τέλος

1/2 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

250 γρ. ζυμαρικά για παστίτσιο, bucatini ή πένες, και χωρίς γλουτένη αν θέλεις

1 λίτρο ζωμό βοδινού

300 ml crème fraîche

2 κρόκους αυγών

100 γρ. γραβιέρα, κεφαλοτύρι ή πεκορίνο, τριμμένο

θαλασσινό αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σαλάτα

1/2 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

1 πρέζα ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

1 πρέζα πιπέρι

2 μικρά μαρούλια, κομμένα σε λεπτές φέτες

1/2 αγγούρι, κομμένο σε λεπτές ροδέλες

1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Ξεκινάς με τον κιμά

Βάζεις ένα φαρδύ και βαθύ τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτεις το ελαιόλαδο. Ρίχνεις τον κιμά και τον σπας καλά με ξύλινη κουτάλα. Αλατοπιπερώνεις γενναιόδωρα και τον σοτάρεις για 5 με 8 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά του και να αρχίσει να παίρνει χρώμα.

Προσθέτεις τα αρώματα

Μόλις ο κιμάς ροδίσει, προσθέτεις το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη ρίγανη και την κανέλα. Χαμηλώνεις λίγο τη φωτιά και μαγειρεύεις για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας. Αν δεις ότι το μείγμα στεγνώνει, πρόσθεσε λίγο ακόμη ελαιόλαδο.

Μπαίνουν ο πελτές και τα ζυμαρικά

Ρίχνεις τον πελτέ ντομάτας και τον σοτάρεις για 1 με 2 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτεις τα ζυμαρικά στο τηγάνι. Αν χρησιμοποιείς μακριά ζυμαρικά, μπορεί να χρειαστεί να τα σπάσεις στη μέση για να χωρέσουν καλύτερα. Ρίχνεις από πάνω τον ζωμό βοδινού, αλατοπιπερώνεις και αφήνεις να πάρει βράση.

Σκεπάζεις το τηγάνι, χαμηλώνεις τη φωτιά και σιγοβράζεις για 20 λεπτά, ανακατεύοντας μία ή δύο φορές.

Η κρεμώδης στρώση από πάνω

Σε ένα μπολ ανακατεύεις την crème fraîche με τους κρόκους αυγών. Προσθέτεις τη μισή ποσότητα από το τυρί, μαζί με λίγο αλάτι και πιπέρι.

Όταν τα ζυμαρικά είναι έτοιμα, προθερμαίνεις το γκριλ σε δυνατή θερμοκρασία. Ανακατεύεις απαλά τα ζυμαρικά με τη σάλτσα μέσα στο τηγάνι. Απλώνεις από πάνω το μείγμα με την crème fraîche και πασπαλίζεις με το υπόλοιπο τυρί και μια πρέζα ακόμη ρίγανη.

Βάζεις το τηγάνι κάτω από το γκριλ, όχι πολύ κοντά στην αντίσταση, και ψήνεις για 3 με 5 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να κάνει φουσκάλες στην επιφάνεια. Το παρακολουθείς γιατί κάθε φούρνος έχει τη δική του ένταση. Μόλις είναι έτοιμο, το αφήνεις να σταθεί για 5 με 10 λεπτά πριν το σερβίρεις.

Ετοιμάζεις και τη σαλάτα

Σε ένα μπολ βάζεις το κόκκινο κρεμμύδι, το ξίδι, τη ζάχαρη, το αλάτι και το πιπέρι και τα ανακατεύεις καλά. Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτεις το μαρούλι, το αγγούρι, τον μαϊντανό και το ελαιόλαδο. Ρίχνεις και το μείγμα με το κρεμμύδι και ανακατεύεις ώστε να πάει παντού το dressing.

Σερβίρισμα

Κόβεις ή σερβίρεις με κουτάλα το παστίτσιο σε πιάτα και βάζεις δίπλα τη σαλάτα.

Καλή απόλαυση!