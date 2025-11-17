Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Kärcher Greece στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων που με αφοσίωση και σεβασμό φροντίζουν να παραμένουν οι πόλεις μας καθαρές και όμορφες. Η δράση Καθαρή Εβδομάδα, που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 23 Νοεμβρίου 2025, επιστρέφει για να φωτίσει, κυριολεκτικά και συμβολικά, την αξία της προσφοράς και της ευγνωμοσύνης.

Εδώ και 30 χρόνια, η Kärcher Greece αποτελεί έναν σταθερό σύμμαχο της καθημερινότητας, συμβάλλοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και το αστικό περιβάλλον. Μέσα από την Καθαρή Εβδομάδα εκφράζει ένα ειλικρινές “ευχαριστώ” σε όσους εργάζονται αθόρυβα, με συνέπεια και φροντίδα, για να διατηρούν τους δημόσιους χώρους καθαρούς και φιλόξενους για όλους.

Η φετινή καμπάνια αφύπνισης μας υπενθυμίζει πως η καθαριότητα είναι υπόθεση συλλογική. Στόχος είναι να εμπνεύσει κάθε πολίτη να συμβάλλει, με μικρές αλλά ουσιαστικές καθημερινές πράξεις, σε έναν κόσμο πιο καθαρό, πιο ανθρώπινο, πιο βιώσιμο.

Στο πλαίσιο της δράσης, τρεις Κίτρινες Καρδιές, το εμβληματικό σύμβολο της πρωτοβουλίας, θα φωτίσουν τις κεντρικές πλατείες Περιστερίου, Τρίπολης και Λιτοχώρου, παραμένοντας φωτεινές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι Κίτρινες Καρδιές θα λειτουργήσουν ως σύμβολο ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης προς τους ανθρώπους της καθαριότητας που δίνουν καθημερινά, συχνά σιωπηλά, τον δικό τους αγώνα.

Παράλληλα, δημόσια κτίρια και σημεία σε όλη τη χώρα θα φωτιστούν με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της δράσης, στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα:

Η ευγένεια και η ευγνωμοσύνη έχουν δύναμη.

Κάθε πολίτης μπορεί να συμμετάσχει, επισκεπτόμενος το katharievdomada.gr και κάνοντας κλικ στη μεγάλη Κίτρινη Καρδιά, μια απλή κίνηση που μεταφράζεται σε ένα συλλογικό “ευχαριστώ”.

Την Καθαρή Εβδομάδα αγκαλιάζουν και φέτος σημαντικοί φορείς και οργανισμοί που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν τα μηνύματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης: η Humanity Greece, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η Pet City Group, ο Όμιλος Interamerican, το ΟΑΚΑ – Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης, καθώς και το DPG Digital Media Group και η Karydakis Media ως χορηγοί επικοινωνίας.

Καθένας συμμετέχει ενεργά, μεταδίδοντας το μήνυμα της δράσης τόσο στο δικό του ανθρώπινο δυναμικό όσο και στο ευρύ κοινό, γιατί η καθαριότητα, όπως και η ευγνωμοσύνη, είναι υπόθεση όλων μας.

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης Καθαρή Εβδομάδα, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και με την υποστήριξη της Kärcher Greece, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, φωτίζοντας το έργο των αφανών ηρώων της καθαριότητας, που εργάζονται αδιάκοπα για ένα καθαρότερο και πιο ανθρώπινο περιβάλλον για όλους.

Η Κίτρινη Καρδιά, το σύμβολο αυτής της πρωτοβουλίας, μας θυμίζει ξανά την αξία της προσφοράς, απευθύνοντας ένα πανελλαδικό κάλεσμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης.

Επισκεφθείτε το katharievdomada.gr

και εκφράστε το δικό «ευχαριστώ»

με ένα κλικ.