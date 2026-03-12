Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του Cosmic και την πιο πρόσφατη παρουσίαση του Cosmic 2.0, η Kylie Jenner συνεχίζει να επεκτείνει τη δημοφιλή συλλογή αρωμάτων της με το λανσάρισμα του Cosmic Intense. Πρόκειται για μια πιο τολμηρή εξέλιξη του πρώτου της αρώματος, καθώς αυτή η τρίτη εκδοχή της συλλογής Cosmic επαναπροσδιορίζει το iconic άρωμα της Kylie με μια πιο κρεμώδη, πλούσια και ακόμη πιο εθιστική σύνθεση.

Εμπνευσμένο από την αγάπη της Kylie για τη βανίλια και τη σαγηνευτική ένταση των ambery gourmand αρωμάτων, το Cosmic Intense αναδεικνύει έντονες νότες βανίλιας και εμπλουτίζεται με τη νέα, απολαυστική νότα benzoin. Το άρωμα ανεβάζει το αρχικό Cosmic σε ένα νέο επίπεδο, ενισχύοντας τις μαγνητικές, skin-inspired νότες που έχουν γίνει πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του brand.

Το Cosmic Intense ανοίγει με τη ζουμερή φρεσκάδα του blood orange και την απαλή άνθηση του star jasmine. Στην καρδιά του, το golden amber accord και το benzoin «λιώνουν» απαλά πάνω στο δέρμα, δημιουργώντας μια πλούσια, ζεστή και αισθησιακή αύρα. Το άρωμα ολοκληρώνεται με ένα σαγηνευτικό ίχνος από κρεμώδη βανίλια και musk accord – μια αγαπημένη υπογραφή της Kylie – ενισχυμένο ώστε να αφήνει μια αξέχαστη εντύπωση.

«Έχουμε λάβει πολλή αγάπη για τα αρώματά μας και είμαι ενθουσιασμένη που παρουσιάζω ένα ακόμη μοναδικό άρωμα στη συλλογή μας. Για αυτή την εκδοχή του Cosmic, ήθελα να δημιουργήσω ένα τολμηρό, έντονο άρωμα που να εκφράζει πραγματικά τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση», δηλώνει η Kylie Jenner. «Το Cosmic Intense βασίζεται στην αγάπη μου για τη βανίλια, την οποία ενισχύσαμε σε σχέση με το αρχικό Cosmic με πιο ζεστές και πλούσιες νότες που προσθέτουν βάθος στο άρωμα και το κάνουν πραγματικά αξέχαστο».

Το μπουκάλι, που παραμένει ένα γλυπτό αντικείμενο τέχνης με σχεδιασμό εμπνευσμένο από έναν άλλο κόσμο, παρουσιάζεται τώρα σε ένα βαθύ, φλογερό κόκκινο χρώμα που αντικατοπτρίζει τον τολμηρό χαρακτήρα του αρώματος. Η εντυπωσιακή αυτή συσκευασία αποτυπώνει όλα όσα εκφράζει το άρωμα: δύναμη, πάθος και αυτοπεποίθηση.

Το Cosmic Intense είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη – 30ml, 50ml και 100ml.

Νότες Αρώματος Cosmic Intense

Νότες Κορυφής: Star Jasmine (λουλουδάτο, γλυκό), Blood Orange (εσπεριδοειδές, φωτεινό)

Νότες Καρδιάς: Golden Amber Accord (πλούσιο, ζεστό), Benzoin (βανίλια, καραμέλα, πλούσιο, απολαυστικό)

Νότες Βάσης: Vanilla (γλυκιά, πλούσια, κρεμώδης), Musk Accord (κρεμώδες, αέρινο, με βάση τη βανίλια)