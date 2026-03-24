Η L’Oréal ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την NVIDIA στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση και τον επαναπροσδιορισμό της καινοτομίας στην ομορφιά, μέσα από προηγμένες εφαρμογές υπολογιστικής χημείας. Στο πλαίσιο αυτό, η L’Oréal ενσωματώνει το machine learning framework NVIDIA ALCHEMI στο οικοσύστημα Έρευνας & Καινοτομίας (R&I), δημιουργώντας μια προηγμένη ψηφιακή υποδομή για την ανάπτυξη προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης επιδερμίδας. Η νέα αυτή προσέγγιση επιτρέπει την πρόβλεψη της συμπεριφοράς και της αλληλεπίδρασης των μορίων σε ατομικό επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερη και πιο στοχευμένη ανακάλυψη νέων συνθέσεων.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών εξελίσσεται πλέον πέρα από τις εφαρμογές της AI στο marketing και τη διαφήμιση, εστιάζοντας στον πυρήνα της επιστημονικής έρευνας. Μέσα από προσομοιώσεις σε εικονικό περιβάλλον, οι ερευνητές της L’Oréal μπορούν να αξιολογούν την απόδοση και την υφή των συστατικών, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα χιλιάδες παραμέτρους. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται από τη σύλληψη μιας ιδέας έως την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος. Η διαδικασία ανακάλυψης επιταχύνεται έως και 100 φορές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, ενισχύοντας την ευελιξία της καινοτομίας και αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες των ιδιόκτητων δραστικών συστατικών του Ομίλου για την προστασία της επιδερμίδας και την καθυστέρηση των σημαδιών πρόωρης γήρανσης.

Στο στάδιο αυτό, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες της επιστήμης του δέρματος: τη φωτοπροστασία και τη διαχείριση του τόνου της επιδερμίδας. Μέσω της αξιοποίησης του NVIDIA ALCHEMI, καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός των βέλτιστων συνθέσεων ήδη από το ψηφιακό στάδιο, πριν αυτές περάσουν στη φάση της εργαστηριακής δοκιμής. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να διαμορφώσει νέα πρότυπα απόδοσης στον κλάδο, προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ακρίβειας και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας.

«Η συνεργασία μας με τη NVIDIA εισάγει μια νέα διάσταση στην ερευνητική δραστηριότητα της L’Oréal», δήλωσε η Barbara Lavernos, Deputy Chief Executive Officer, αρμόδια για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία. «Αξιοποιώντας τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε επίπεδο μοριακής προσομοίωσης, συνδέουμε την επιστημονική ανακάλυψη με απτά οφέλη για τον καταναλωτή, επιταχύνοντας την ανάπτυξη προϊόντων που είναι πιο αποτελεσματικά, πιο ευχάριστα στη χρήση και πιο προσιτά.»

«Η ενσωμάτωση του NVIDIA ALCHEMI στις διαδικασίες Έρευνας & Ανάπτυξης της L’Oréal επιτρέπει την προσομοίωση της συμπεριφοράς των συστατικών σε ατομικό επίπεδο, επιταχύνοντας σημαντικά την επιστημονική ανακάλυψη και την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων ομορφιάς και πρόληψης.», ανέφερε η Azita Martin, Vice President και General Manager of AI for Retail and Consumer Packaged Goods της NVIDIA.

Η παρουσία της L’Oréal στην NVIDIA GTC AI Conference, το κορυφαίο διεθνές γεγονός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στο πεδίο των συνεργασιών και αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ομορφιάς με τη βοήθεια της τεχνολογίας.