Η L’Oréal και το Institut Pasteur ανακοινώνουν μια ιστορική συνεργασία για την προαγωγή της επιστήμης της υγείας της επιδερμίδας

Η L’Oréal και το Institut Pasteur ανακοινώνουν τη σύναψη μιας εμβληματικής ερευνητικής συνεργασίας, σηματοδοτώντας μια ιστορική πρωτιά για αμφότερους τους οργανισμούς. Πρόκειται για την πρώτη επιστημονική συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κέντρου βιοϊατρικής έρευνας και ενός από τους παγκόσμιους ηγέτες στην επιστήμη της επιδερμίδας.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία φέρνει κοντά δύο κορυφαίους γαλλικούς οργανισμούς, που μοιράζονται μια κοινή θεώρηση: η επιδερμίδα – ως το πιο εκτεθειμένο και δυναμικό όργανο του ανθρώπινου σώματος – αποτελεί έναν «σιωπηλό μάρτυρα» της συνολικής υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής κάθε ανθρώπου.

Αυτή η επιστημονική συμμαχία στοχεύει στην εμβάθυνση της κατανόησης του δέρματος ως βασικού πυλώνα της ανθρώπινης υγείας, επιταχύνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέων βιολογικών στόχων και την ανάπτυξη ενεργών συστατικών νέας γενιάς για πιο προηγμένες λύσεις φροντίδας της επιδερμίδας.

Αξιοποιώντας τη συνέργεια μεταξύ της εξειδίκευσης της L’Oréal στην προηγμένη έρευνα για την επιστήμη της επιδερμίδας και της διεθνούς εμβέλειας γνώσης του Institut Pasteur στην ανοσολογία, το μικροβίωμα και τους βιοδείκτες της επιδερμίδας, οι ερευνητικές ομάδες θα διερευνήσουν τον ρόλο των μικροοργανισμών και του ανοσοποιητικού συστήματος στην υγεία της επιδερμίδας, μέσα από μια σύγχρονη, βιολογικά εστιασμένη προσέγγιση.

Ηγετική θέση στην επιστήμη της επιδερμίδας

«Μέσα από αυτή τη μοναδική συνεργασία με το Institut Pasteur, φωτίζουμε σε βάθος τη σύνδεση ανάμεσα στην επιδερμίδα και τη συνολική εσωτερική μας υγεία», δήλωσε η Barbara Lavernos, Deputy CEO αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία στη L’Oréal. «Αναδεικνύοντας επιστημονικά τη σημασία της υγείας της επιδερμίδας, επιβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα όργανο, αλλά για έναν καθοριστικό δείκτη της ποιότητας ζωής και της συνολικής υγείας κάθε ανθρώπου.»

Η Καθηγήτρια Yasmine Belkaid, Γενική Διευθύντρια του Institut Pasteur και διεθνώς αναγνωρισμένη επιστήμονας στον τομέα του ανοσοποιητικού συστήματος και του μικροβιώματος, σημείωσε: «Συνδυάζοντας τη θεμελιώδη επιστημονική γνώση του Institut Pasteur στην ανοσολογία και το μικροβίωμα με την τεχνολογική υπεροχή της L’Oréal, η παρούσα ερευνητική συμφωνία φιλοδοξεί να αποκωδικοποιήσει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων της επιδερμίδας, των συμβιωτικών μικροοργανισμών και των ανοσολογικών μηχανισμών άμυνας. Από κοινού, θα διερευνήσουμε πώς αυτές οι διεργασίες επηρεάζουν την επιτάχυνση της γήρανσης, συνδέονται με συστηματικές καταστάσεις υγείας και συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του επιδερμικού φραγμού.»

Η συνεργασία επισημοποιήθηκε στο πλαίσιο επιστημονικού συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, στο Κέντρο Προηγμένης Έρευνας της L’Oréal στο Aulnay-sous-Bois, με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητών από τους δύο οργανισμούς και την ανταλλαγή επιστημονικών παρουσιάσεων.