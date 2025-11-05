Η Mastercard μετατρέπει κάθε αγορά στα Lamda Malls σε ευκαιρία για δώρα!

Η Mastercard και η Lamda Development ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, προσφέροντας στους κατόχους καρτών μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών γεμάτη εκπλήξεις και ανταμοιβές.

Συγκεκριμένα, από τις 3 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι επισκέπτες των εμπορικών κέντρων The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιούν αγορές ή πληρώνουν το parking τους με κάρτα Mastercard – είτε φυσική, είτε μέσω smartphone / smartwatch – έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας έως και 500 € για τις επόμενες αγορές τους.

Η διαδικασία είναι απλή:

Οι κάτοχοι καρτών Mastercard σκανάρουν το απόκομμα των αποδείξεων POS των συναλλαγών τους στα ειδικά διαμορφωμένα Mastercard Touchpoint Booths που βρίσκονται μέσα στα εμπορικά κέντρα και ενημερώνονται άμεσα για το εάν έχουν κερδίσει. Κάθε νέα αγορά αυξάνει και τις πιθανότητες συμμετοχής, κάνοντας κάθε συναλλαγή μια νέα ευκαιρία για δώρα.

Τα Mastercard Touchpoints θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, από 3 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα εξής ωράρια:

Δευτέρα- Παρασκευή: 11:00 – 21:00

Σάββατο: 10:00 – 20:00

Μάλιστα, θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές 30 Νοεμβρίου και 21 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 17:00.

Οι επισκέπτες μπορούν να τα βρουν στα εξής σημεία:

The Mall Athens : Level 2

Golden Hall : Ισόγειο

Mediterranean Cosmos: Level 1

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Με τη Lamda Development μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να αναβαθμίζουμε την εμπειρία των επισκεπτών. Στη Mastercard επιδιώκουμε κάθε στιγμή συναλλαγής να μετατρέπεται σε μια εμπειρία που προσφέρει αξία και χαρά. Μέσα από τη συνεργασία μας με τα Lamda Malls, δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν τις αγορές τους με έναν πιο διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο, γεμάτο εκπλήξεις και δώρα.»

Περισσότερες πληροφορίες και όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.