Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “illy #takeartaway: Η Τέχνη στα Χέρια των Φοιτητών” στις 28 Μαΐου 2025 στην αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής» της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Η εκδήλωση επισφράγισε την ολοκλήρωση του καλλιτεχνικού διαγωνισμού με θέμα “Creative Energy”, μια σύμπραξη του illy Greece με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της έκθεσης που φιλοξενεί τα 20 κορυφαία έργα του διαγωνισμού, και θα είναι ανοιχτή στο κοινό ως τις 4 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρουσίασε η δημοσιογράφος Νάνσυ Ζαμπέτογλου, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων στους τρεις νικητές του διαγωνισμού, τον Μιχαήλ Ντερβισάι για το έργο «Η ομορφιά του καφέ», τον Παύλο Αγγιούς για το έργο «Wake the City» και την Αλεξάνδρα Πουπουλίδου για το έργο «Into the System». Οι νικητές έλαβαν επίσης χρηματικά έπαθλα, ως επιβράβευση για το ταλέντο και την προσπάθειά τους. Τα έργα των νικητών θα διακοσμήσουν τα χάρτινα ποτήρια illy στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας την εμπειρία του take away σε όλα τα σημεία illy και ενσωματώνοντας την τέχνη στις καθημερινές απολαύσεις.

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον CMO της illycaffè κ. Ευάγγελο Τούρα, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της illycaffè κ. Carlo Bach, την κα. Nιόβη Καλλέργη, CMO στην KAFEA TERRA και την Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών κα. Ερατώ Χατζησάββα, εξέφρασε το θαυμασμό και την εκτίμησή της για το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών.

Ο κ. Ευάγγελος Τούρας δήλωσε: «Η illycaffè ανέκαθεν αναγνώριζε την αξία της τέχνης ως αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας που προσφέρει. Ως εταιρεία, πιστεύουμε στη δύναμη που έχει η τέχνη να εμπνέει και να ενώνει. Μέσω αυτής της συνεργασίας, είχαμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε νέους καλλιτέχνες, δίνοντάς τους μια πλατφόρμα για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους προς ένα ευρύτερο κοινό. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ τέχνης και επιχειρηματικότητας, φέρνοντας στην επιφάνεια νέες προοπτικές και δημιουργικές εκφράσεις που εμπλουτίζουν την κουλτούρα μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική δουλειά τους.»

Η κα. Νιόβη Καλλέργη δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για όλους τους συμμετέχοντες και τα εξαιρετικά έργα που παρουσιάστηκαν. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της τέχνης και της επιχειρηματικότητας, αλλά και μια πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Δίνει στους νέους καλλιτέχνες την ευκαιρία να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους με τρόπους που θα μπορούσαν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά και στην κοινωνία, προσδίδοντας αξία και βάθος στο έργο τους.»

Ο κ. Carlo Bach πρόσθεσε: «Η τέχνη αποτελεί την καρδιά του illy και συνιστά έναν ουσιώδη πυλώνα της ταυτότητάς μας. Με κάθε ευκαιρία, επιδιώκουμε να υποστηρίζουμε νέα ταλέντα και να ενσωματώνουμε την τέχνη στην εμπειρία του καφέ που προσφέρουμε. Αυτή η συνεργασία με φοιτητές μάς επιτρέπει να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και να εμπλουτίσουμε την καθημερινή εμπειρία του καφέ με έργα τέχνης που εμπνέουν και γοητεύουν όσους τα βλέπουν. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτήν τη μοναδική πρωτοβουλία.»

Η κα. Ερατώ Χατζησάββα ανέφερε: «Η ΑΣΚΤ στηρίζει έμπρακτα τους νέους καλλιτέχνες. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι φοιτητές μας έφεραν την τέχνη πιο κοντά στην κοινωνία»

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν καθηγητές και φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στελέχη, πελάτες και συνεργάτες της KAFEA TERRA και της illycaffè, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις πρωτοποριακές δημιουργίες των φοιτητών, οι οποίες αποπνέουν φρεσκάδα και ζωντάνια. Επιπλέον, οι καλεσμένοι βίωσαν μια μοναδική εμπειρία σε δύο διαδραστικά, multisensory δωμάτια, το Dark Room Sight & Sound και το Dark Room Hear & Smell, την οποία έζησαν χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες αισθήσεις τους.