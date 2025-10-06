Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον θρυλικό τζαζ μουσικό John Coltrane επιστρέφει στο THEATRE OF THE NΟ. Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 21:30, το «Gilad Atzmon Quartet», υπό την καθοδήγηση του διεθνώς αναγνωρισμένου σαξοφωνίστα Gilad Atzmon, ζωντανεύει τη μουσική του Coltrane με εντυπωσιακή δεξιοτεχνία και σεβασμό στην καλλιτεχνική του κληρονομιά, τιμώντας τη διαχρονική του προσφορά στη τζαζ μουσική.

Ο John Coltrane, Αμερικανός συνθέτης και σαξοφωνίστας της τζαζ, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ού αιώνα. Με το πρωτοποριακό του παίξιμο στο σαξόφωνο, διαμόρφωσε τον ήχο της jazz για πάντα. Μαζί με τον Miles Davis, παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές και επαναστατικές μορφές στην ιστορία της jazz. Το έργο του ξεπέρασε τα όρια της μουσικής, αποτελώντας μια ισχυρή φωνή για το Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Το άλμπουμ του Gilad Atzmon «The Spirit of Trane» (2016) έλαβε διθυραμβικές κριτικές, με τον The Guardian να το χαρακτηρίζει ως μια «ζωντανή αναπαράσταση και βαθύ φόρο τιμής στο πνεύμα του Coltrane», αντί μιας απλής μίμησης του στυλ του.

info

Gilad Atzmon: τενόρο σαξόφωνο

Μιχάλης Τσιφτσής: ηλεκτρική κιθάρα

Περικλής Τριβόλης: μπάσο

Παναγιώτης Θέμας: drums

Ημερομηνία & Ώρα: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτό 6-8€)

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001 (απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram