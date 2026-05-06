Τα Οινοποιεία Μπουτάρη, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1879, συνεχίζουν να πρωτοπορούν και να επαναπροσδιορίζουν τον χάρτη της ελληνικής οινοποιίας παρουσιάζοντας το Μοσχοφίλερο Ροζέ Μπουτάρη. Η νέα αυτή ετικέτα αποτελεί μια δημιουργική εξέλιξη της σειράς Μοσχοφίλερο Μπουτάρη, το οποίο πλέον συστήνεται «αλλιώς» στην κατηγορία των ροζέ οίνων μέσα από μια σύγχρονη, reimagined προσέγγιση.



Το Μοσχοφίλερο Ροζέ ξεκινά την πορεία του με μια σημαντική διεθνή διάκριση. Πριν ακόμη την επίσημη κυκλοφορία του στην αγορά, απέσπασε Χρυσό Βραβείο στον έγκριτο διαγωνισμό Concours Mondial de Bruxelles. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα και την αρωματική υπεροχή του κρασιού, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική γη και η τεχνογνωσία των Οινοποιείων Μπουτάρη πρωταγωνιστούν σταθερά στο παγκόσμιο οινοποιητικό στερέωμα.



Πρόκειται για ένα μονοποικιλιακό κρασί από 100% Μοσχοφίλερο (ΠΓΕ Πελοπόννησος), αποτέλεσμα προσεκτικής επιλογής πρώτης ύλης από ιδιόκτητους αμπελώνες. Η οινοποίηση διατηρεί αναλλοίωτο τον αρωματικό πλούτο και τη φρεσκάδα της ποικιλίας, προσφέροντας ένα ροζέ με έντονη προσωπικότητα, ισορροπημένη οξύτητα και μακρά επίγευση που γοητεύει και τους πιο απαιτητικούς.



Το Μοσχοφίλερο Ροζέ εκφράζει την αληθινή ομορφιά της ζωής και τις αυθόρμητες στιγμές γύρω από ένα τραπέζι. Με λαμπερό χρώμα και κομψή παρουσία, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές συναντήσεις, από ένα χαλαρό aperitif μέχρι ένα εκλεπτυσμένο γεύμα με θαλασσινά και ελαφριές γεύσεις.



Κάθε φιάλη Μοσχοφίλερο Ροζέ είναι μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε ξανά μια εμβληματική ποικιλία και να αφεθούμε στη γοητεία μιας νέας, «ροζέ» εποχής.