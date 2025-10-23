Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια» και σε συνεργασία με την TheHappyAct, επεκτείνει την πρωτοβουλία «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» σε ακόμα περισσότερα καταστήματα του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια συμπεριληπτική εμπειρία αγορών.

Πλέον, 10 καταστήματα* της Κωτσόβολος προσφέρουν καθημερινά (εκτός Σαββάτου), από τις 15:00 έως τις 17:00, μια ασφαλή και συμπεριληπτική εμπειρία, εστιάζοντας στη βέλτιστη εξυπηρέτηση ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού, καθώς και με προβλήματα Αισθητηριακής Επεξεργασίας. Μέσα από τη μείωση των ηχητικών, οπτικών και οσφρητικών ερεθισμάτων, η εταιρεία ενσωματώνει την αισθητηριακή προσβασιμότητα στα καταστήματά της και δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον αγορών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νευροδιαφορετικών ατόμων και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα», τα καταστήματα προσαρμόζονται ώστε να μειωθούν τα αισθητηριακά ερεθίσματα, με παρεμβάσεις όπως:

Μειωμένος φωτισμός , που προσφέρει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους είναι ευαίσθητοι σε έντονους φωτισμούς.

, που προσφέρει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους είναι ευαίσθητοι σε έντονους φωτισμούς. Απενεργοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές , όπως τηλεοράσεις, ηχεία και laptop, που ελαχιστοποιούν περιττούς θορύβους και οπτικές παρεμβολές.

, όπως τηλεοράσεις, ηχεία και laptop, που ελαχιστοποιούν περιττούς θορύβους και οπτικές παρεμβολές. Απουσία μουσικής και ανακοινώσεων , δημιουργώντας έναν ήσυχο χώρο.

, δημιουργώντας έναν ήσυχο χώρο. Αφαίρεση αρωματικών χώρου, για λιγότερα οσφρητικά ερεθίσματα.

Παράλληλα, 19 πλέον καταστήματα της εταιρείας έχουν αισθητηριακά χαρτογραφηθεί, διαθέτοντας μέσα από το site της Κωτσόβολος σχετικές πληροφορίες που βοηθούν νευροδιαφορετικά άτομα να προετοιμαστούν για την επίσκεψή τους και να απολαύσουν μια ασφαλή εμπειρία αγορών. Πιστή στη δέσμευσή της για ίση και προσβάσιμη εμπειρία αγορών για όλους, η Κωτσόβολος θα συνεχίσει να εφαρμόζει το «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» σε ακόμη περισσότερα καταστήματα, ενισχύοντας το όραμά της να προσφέρει προσβάσιμη τεχνολογία για όλους.

Για την Κωτσόβολος, η συμπερίληψη, η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα δεν αποτελούν μια περιστασιακή δράση, αλλά έναν διαρκή σκοπό για έναν κόσμο που μας χωράει όλους.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» καθώς και το σχετικό βίντεο.

*Το «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» εφαρμόζεται στα καταστήματα: Ν. Ηράκλειο/ Ανάβυσσος/ Χολαργός/ Άγιοι Ανάργυροι/ Καλαμαριά/ Βέροια/ Δράμα/ K–Spot Ιωάννινα/ Ρέθυμνο/ Λιβαδειά