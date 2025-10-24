St. George Lycabettus: Οι Κυριακές αποκτούν γεύση στο πιο απολαυστικό brunch της Αθήνας!

Η πιο απολαυστική συνήθεια της εβδομάδας, το “Sunday Friends & Family Brunch”, επιστρέφει στο La Suite Rooftop Restaurant του St. George Lycabettus την Κυριακή 2 Νοεμβρίου!

Το ανανεωμένο “Sunday Friends & Family Brunch” υπόσχεται μια εμπειρία που φέρνει κοντά οικογένεια και φίλους, μέσα από την αυθεντική φιλοξενία, την καλή παρέα, τις εκλεκτές γεύσεις και τη μαγευτική θέα της Αθήνας.

Ο Executive Chef, Στέφανος Παπανικολάου δημιουργεί ένα γαστρονομικό ταξίδι που συνδυάζει κλασικά αγαπημένα πιάτα (eggs benedict, croque monsieur, French toast), καινούρια signature dishes (fried chicken and waffles with maple Syrup ενώ το ολοκαίνουριο Health Corner προσφέρει φρέσκες και υγιεινές επιλογές(overnight oats, chia pudding, acai bowls κα.)

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας εντυπωσιακός μπουφές γλυκών, γεμάτος πειρασμούς για μικρούς και μεγάλους( red velvet muffins ,apple crumble, american cheesecake, σιντριβάνι σοκολάτας & pancakes)

Οι μικροί μας φίλοι έχουν τον δικό τους χώρο για δημιουργικές δραστηριότητες γεμάτες φαντασία και διασκέδαση σε συνεργασία με την nannuka.com, αλλa και Kids reading corner με ανακύκλωση βιβλίων – Δώσε ένα παλιό, Πάρε ένα καινούριο!

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Νοεμβρίου

2/11 🎨 Φτιάχνω τον δικό μου πίνακα ζωγραφικής

Εμπνευσμένα από τα χρώματα του φθινοπώρου, τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους έργο τέχνης, ζωγραφίζοντας ελεύθερα σε καμβά.

9/11 🌰 Φθινοπωρινές κατασκευές με κουκουνάρια & φύλλα του Λυκαβηττού

Τα παιδιά χρησιμοποιούν φυσικά υλικά για να φτιάξουν πρωτότυπες φθινοπωρινές δημιουργίες.

16/11 🍂 Φτιάχνω φθινοπωρινό στεφάνι

Με φύλλα, κορδέλες και αποχρώσεις του δάσους, τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους στεφάνι, ιδανικό για να στολίσει το σπίτι.

23/11 🎃 Ζωγραφίζω κολοκύθα

Οι κολοκύθες μεταμορφώνονται σε πολύχρωμα φθινοπωρινά στολίδια, με πινέλα, μαρκαδόρους και πολλή φαντασία!

30/11 🌰 Φθινοπωρινές κατασκευές με κουκουνάρια & φύλλα του Λυκαβηττού

Φτίαχνουμε νέες δημιουργίες εμπνευσμένες από τη φύση του Λυκαβηττού.

Οι Κυριακές αποκτούν νέα γεύση και χρώμα!

Πληροφορίες Brunch:

📅 Κάθε Κυριακή

🕛 12:00 – 16:00

📍 La Suite Rooftop Restaurant, St. George Lycabettus

📞 Κρατήσεις: 210 7416191 | 🌐 https://www.sgl.gr/brunch