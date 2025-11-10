Thessaloniki #JobFestival 2025: Ήρθε η ώρα σου για να βρεις δουλειά!

Για άλλη μία χρονιά η μεγαλύτερη και πληρέστερη διοργάνωση για την εργασία δίνει το ραντεβού της στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 18:00. Διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, από το skywalker . gr – Εργασία στην Ελλάδα , στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το έργον», με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Περισσότεροι από 120 εργοδότες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας θα βρίσκονται στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, αξιολογώντας υποψηφίους και βιογραφικά για περισσότερες από 2.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του, το Thessaloniki #JobFestival 2025 δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι επισκέπτες να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το ξεκίνημά τους στην αναζήτηση εργασίας ή το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Βασικός σκοπός του Thessaloniki #JobFestival 2025, που φέτος τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας με τη φυσική συνάντηση εργοδοτών με υποψήφιους εργαζομένους.

Στη διάρκεια του –πάντα επίκαιρου– Thessaloniki #JobFestival 2025 οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες που τους ενδιαφέρουν είτε μέσα από μια συνέντευξη εργασίας είτε μέσα από μια σύντομη συνομιλία με τους εταιρικούς εκπροσώπους και την υποβολή του βιογραφικού τους.

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος επίσκεψης του φεστιβάλ είναι η πληθώρα workshop με διαδραστικό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε όσους αναζητούν εργασία και σε όσους ήδη εργάζονται. Οι θεματικές ενότητές τους αφορούν την ενίσχυση στην αναζήτηση εργασίας, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αυτοβελτίωση. Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων χρειάζεται προεγγραφή στη σελίδα του φεστιβάλ, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολλές δράσεις επαγγελματικής ενδυνάμωσης, όπως:

Check your CV by ΙΑΣΙΣ και ActionΑid

Interview tips by Career Up

LinkedIn tips by Omnicliq

Interview tips by Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Business photoshooting by AggelouPhoto

Dress code by Andriana Andreou

Εργασιακά δικαιώματα by ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Αλλαγή καριέρας by Odyssea

Πλατφόρμα εργασίας by Γραφείο Εργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Motivational CV paragraph by BEST

Προσωπικό coaching by HCCMA

Networking tips by Finance Club

Leadership skills by AIESEC

Personal branding by Inefan (Independent Economic & Financial Analysis)

Επαγγελματικός Προσανατολισμός by Employ Edu

Boost your confidence by Coach the day

Elevator pitch by InifnityGreece

Skills & Learning in the Workplace by AA+Partners

Mapping your skills by Irida Center

Α’ Βοήθειες στο χώρο εργασίας by Ερυθρός Σταυρός

Ευκαιρίες Εθελοντισμού by United Societies of Balkans (USB)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το www . jobfestival . gr , να δουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, να στείλουν το βιογραφικό τους γι’ αυτές που τους ενδιαφέρουν και να δηλώσουν συμμετοχή στο φεστιβάλ, όπως και στα workshops.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα υπήρξε το 1999 η πρώτη ελληνική πλατφόρμα ζεύξης αναγκών εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων στην Ελλάδα. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, αποτελεί το κύριο εργαλείο των υποψηφίων στην αναζήτηση της επόμενης εργασιακής τους επιλογής.

Η διοργάνωση του Thessaloniki #JobFestival 2025 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

