Εδώ και πολλές γενιές, τα κορίτσια μεγαλώνουν ακούγοντας κομπλιμέντα που αφορούν κυρίως την εμφάνισή τους. Μπορεί πράγματι να είναι «όμορφα» και «χαριτωμένα» αλλά είναι και πολλά περισσότερα από αυτό. Όταν επαινούμε ένα κορίτσι για την ομορφιά του αλλά ξεχνάμε να του πούμε ότι είναι «δυνατό και δημιουργικό», «έξυπνο και ικανό» ή μπορεί άθελά μας να ενισχύουμε το μήνυμα ότι η αξία του ορίζεται μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση. Γι’ αυτό, το Dove παρουσιάζει την παγκόσμια καμπάνια #ChangeTheCompliment, προσκαλώντας γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές, εκπαιδευτικούς αλλά και όλους εμάς να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που μιλάμε στα κορίτσια!

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Dove μας ενθαρρύνει να δείξουμε στα κορίτσια ότι η αξία τους δεν καθορίζεται από την εμφάνισή τους, αλλά από τον μοναδικό τους χαρακτήρα, τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους. Με αυτόν τον τρόπο, τους προσφέρουμε περισσότερους και ουσιαστικότερους λόγους να πιστεύουν στον εαυτό τους.

Αυτή η αποστολή είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την εξωτερική εμφάνιση ξεκινούν από την ηλικία των τεσσάρων ετών¹, ενώ κορίτσια μόλις τριών ετών δίνουν ήδη μεγαλύτερη σημασία στο πόσο όμορφα δείχνουν σε σχέση με τα αγόρια² της ηλικίας τους. Έτσι, μπορεί μια απλή υπενθύμιση όπως το «είσαι όμορφη και δυνατή» να φαίνεται μικρή, αλλά κρύβει μέσα της τεράστια δύναμη. Μια δύναμη ικανή να αλλάξει τον τρόπο που τα κορίτσια βλέπουν τον εαυτό τους!

Η καμπάνια #ChangeTheCompliment είναι μέρος του Dove Self-Esteem Project, της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας παγκοσμίως για την εκπαίδευση σε θέματα ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησης, με στόχο να μεγαλώνουν γενιές κοριτσιών με αυτοπεποίθηση και υγιή σχέση με την εμφάνισή τους.. Μέχρι σήμερα, το Dove έχει προσφέρει δωρεάν προγράμματα σε πάνω από 137 εκατομμύρια νέους σε 153 χώρες.

Δείτε τη νέα καμπάνια εδώ!