Το NEPENTHE παρουσιάζει: 3 Years Anniversary με τους MIND AGAINST

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κορυφαίο ηλεκτρονικό μουσικό γεγονός του φθινοπώρου. Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, το NEPENTHE γιορτάζει τα τρία του χρόνια με ένα επετειακό open–air showcase στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, πλημμυρίζοντας την Αθήνα με ρυθμό, φως και ένταση.

Headliners : Mind Against

Οι Mind Against, το διεθνώς καταξιωμένο δίδυμο από το Βερολίνο, φημίζονται για το ιδιαίτερο melodic techno και house ύφος τους, που συνδυάζει βαθιά συναισθηματικά στοιχεία με εκστατική ενέργεια. Με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs παγκοσμίως, θεωρούνται από τα πιο σημαντικά acts της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Μαζί τους, ένα ισχυρό line–up: BRB, Evanjelia, Pablo Nuevo και Friez που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα απόγευμα γεμάτο ρυθμό, ένταση και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα.

Ώρες: 17:30 – 23:30

Dress Code: #SOMETHINGWHITE

Τι είναι το NEPENTHE

Το NEPENTHE είναι ένα πρωτοποριακό project που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της ηλεκτρονικής μουσικής. Εμπνευσμένο από την ανάγκη για ‘forgetfulness’, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και μέσα σε τρία χρόνια έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση στην Ελλάδα.

Περισσότερο από Μουσική

Το NEPENTHE δεν περιορίζεται στη μουσική∙ συνδυάζει την τέχνη, τη μόδα και το mixology σε μια ενιαία εμπειρία:

• Εντυπωσιακά art installations

• Πρωτοποριακές fashion πινελιές

• Εξειδικευμένα cocktail & mixology showcases

Το αποτέλεσμα: μια multisensory εμπειρία, ένα πολιτισμικό γεγονός που μένει αξέχαστο σε κάθε επισκέπτη.

Η Διαδρομή μας μέχρι σήμερα

31 sold – out episodes σε Ελλάδα & εξωτερικό

30.000 μοναδικοί επισκέπτες

81 guest performers (19 διεθνείς & 62 Έλληνες καλλιτέχνες)

28 μοναδικοί χώροι, εκ των οποίων οι 17 rooftops ξενοδοχείων

Υποστηρικτές Stoli

Music 89.2

Mythos Beer

iMOVE