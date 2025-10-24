Όπου υπάρχουν λάτρεις της φύσης, η Fjällräven φροντίζει να είναι πάντα δίπλα τους. Για να τους εμπνέει να περνούν περισσότερο χρόνο σε φυσικά τοπία και να τους εξοπλίζει με ό,τι χρειάζονται για κάθε μικρή εξόρμηση ή μεγάλη απόδραση.

Μετά τον αγαπημένο προορισμό για outdoor εξοπλισμό στο Fjällräven Corner στο Attica City Link, η αλπική αλεπού της Fjällräven βρίσκει το νέο της καταφύγιο. Το καινούριο κατάστημα του δημοφιλούς σουηδικού brand, που μόλις άνοιξε στην Κηφισιά, αποτελεί το πρώτο Fjällräven flagship store στην Ελλάδα.

Στο κέντρο της Κηφισιάς, μέσα στην καρδιά της αγοράς, στη Λεωφόρο Κηφισίας 254Α, ανοίγει τις πόρτες του σε φίλους της υπαίθρου και σε outdoor enthusiasts. Ένας σύγχρονος και ευρύχωρος χώρος, που φιλοξενεί ολόκληρο τον κόσμο και τη φιλοσοφία της Fjällräven, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες εξερεύνησης, έμπνευσης και σύνδεσης με τη φύση.

Με moto «Buy less, wear more», η Fjällräven βλέπει τη βιωσιμότητα ως δέσμευση και όχι εφήμερη τάση. Όλα τα προϊόντα της είναι φτιαγμένα για να τα αγοράζεις μία φορά και να τα αγαπάς για πάντα, χάρη σε καινοτόμα, βιώσιμα υλικά και σχεδιασμό που συνδυάζει λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα και ασύγκριτη άνεση.

Στο νέο Fjällräven Store στην Κηφισιά, έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις όλες τις σειρές της, μια μεγάλη ποικιλία για κάθε εποχή και κάθε outdoor δραστηριότητα, και να επιλέξεις ρούχα και εξοπλισμό που θα σε συνοδεύουν για χρόνια.

Κάθε περιπέτεια στη φύση μπορεί να ξεκινήσει από τώρα, με μια επίσκεψη στο ολοκαίνουριο Fjällräven Store, στη Λεωφόρο Κηφισίας 254Α.