Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, με σταθερή δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας, προχώρησε σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με την οργάνωση Bee for Planet, υλοποιώντας μια δράση με κεντρικό μήνυμα “Bee the Change”.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η εταιρεία προχώρησε στην υιοθέτηση 25 κυψελών, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση του πληθυσμού των μελισσών και στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Η δράση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της ΘΕΟΝΗ, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας για τις επόμενες γενιές.

Όπως το νερό αποτελεί θεμελιώδη πηγή ζωής για κάθε οργανισμό, έτσι και οι μέλισσες αποτελούν θεμέλιο για την ισορροπία ολόκληρων οικοσυστημάτων. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει επικονίαση, ούτε η βιοποικιλότητα και η αφθονία τροφής που στηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη. Παράλληλα, το νερό είναι απαραίτητο και για την ίδια τη λειτουργία της κυψέλης, καθώς οι μέλισσες το χρησιμοποιούν για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και την ανάπτυξη του γόνου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των μελισσών και την ενεργή συμβολή τους στην επικονίαση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής. Πρόκειται για έναν κύκλο ζωής που συνδέει τη φύση με τους πιο πολύτιμους πόρους της.

Τη φροντίδα των υιοθετημένων μελισσών έχει αναλάβει ο μελισσοκόμος Κώστας Καλαπούτης, πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λάρισας, ο οποίος διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των κυψελών και την ευημερία των αποικιών.

Με την υλοποίηση της υιοθεσίας αυτής η ΘΕΟΝΗ ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την προστασία της φύσης και την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν ενεργά στη βιωσιμότητα και την ισορροπία των οικοσυστημάτων, αναγνωρίζοντας πως το νερό όπως και οι μέλισσες αποτελεί θεμέλιο για τη ζωή στον πλανήτη.