Τα ερωτικά «Πρέπει» και «Μη» των Ζωδίων, σύμφωνα με τα πλανητικά δρώμενα της εβδομάδας, είναι και πάλι εδώ!

ΚΡΙΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Κριέ του 2ου , καλώς τα δέχτηκες βρε! Ναι ναι… Για τον πρώην μιλάω και για την επανασύνδεση που είναι προ των πυλών! Εσύ πάλι του 3ου, μες την τρελή χαρά μανάρι μου! Με εκπλήξεις, ξαφνική χαρά και απρόσμενα γεγονότα που φέρνουν νέα πράγματα και…. surprise!!!

Τα «ΜΗ»: Κριέ του 1ου, γιατί βρε καμάρι μου, γιατί; Θες όλος ο Μάρτης να σε πάει… χάλια (για να μην πω τίποτα χειρότερο…) ; Οι ρήξεις επανέρχονται, τα προβλήματα συνεχίζουν και τα εμπόδια σε κουράζουν… Θέλω ψυχραιμία και κυρίως, κυρίως λέω, ωριμότητα!



ΤΑΥΡΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Ταυράκι του 1ου, πες αλεύρι! Η Αφροδίτη σε γυρεύει και μαζί της η γοητεία, η ερωτική τύχη, οι θαυμαστές και η συντροφικο-οικονομική εύνοια! Τα καλά ΤΩΡΑ ξεκινούν! Καλά και εσύ του 3ου, στο κόσμο του «βαρέθηκα να πηγαίνουν όλα με τα νερά μου», αφού ναι, ερωτικά τουλάχιστον, σκέψη κάνεις, πράξη γίνεται!

Τα «ΜΗ»: Εσύ Ταύρε του 2ου, τα γνωστά… Στα κλεφτά, στα κρυφά εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά, που λέει και η Ασλανίδου… Και παράνομοι και παλαιοί οι έρωτές σου… Χμμμ



ΔΙΔΥΜΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Διδυμάκι του 2ου, ντιν-νταν. Όχι καλέ! Δεν είναι καμπάνες! Το κινητό σου είναι που χτυπάει από τον πρώην… Ή και κάποιος φίλος που σου λέει καλά νέα για τον πρώην… Δεν ειν’ κακό… Καλά εσύ του 3ου, τι να πω! Κεραυνοβόλος έρωτας, μαζί με ξαφνική τύχη, μαζί με ανέλπιστα ερωτικά γεγονότα, τι μας κάνουν; Ευτυχία μας κάνουν!!!

Τα «ΜΗ»: Ώρα για meditation, Δίδυμε του 1ου! Διαλογισμό το λέτε εδώ στο Ελλάντα! Χαλαρώνουμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα, μιλάμε με τον εαυτό μας και αφού βεβαιωθούμε ότι, ναι θέλουμε ακόμα τον πρώην, από Πρωταπριλιά και ύστερα…. ορμάμε προς τα πίσω!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Καρκίνε του 3ου, αυτά είναι καμάρι μου! Άσε τους άλλους να τρέχουνε πίσω από πρώην, ενώ σε σένα να τρέχουν από πίσω σου θαυμαστές και κατακτήσεις! Από επιλογές ερωτικές… πέραν του δέοντος! Εσύ πάλι του 2ου «κυνηγιέστε» με τον πρώην και η επανασύνδεση είναι κοντά! Κανονίστε μόνο να μην κάνετε τις ίδιες βλακείες με παλιά και ξαναπληγωθείτε, ε;

Τα «ΜΗ»: Εσύ του 1ου αν αντέξεις ΚΑΙ αυτήν την εβδομάδα τα χτυπήματα της μοίρα-Κρόνου, τότε μπορείς να αρχίζεις να αισιοδοξείς σταδιακά! Οι ερωτικές ευκαιρίες θα… ξεχειλίζουν οσονούπω!

ΛΕΩΝ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Λέοντα του 2ου, ήρθε η ώρα σου μωρό μου! Είτε θα πάρεις το αίμα σου πίσω με τόσους πρώην να παρακαλάνε ή ναι, θα κάνεις τώρα την επανασύνδεση! Μια χαρά όπως και να ‘χει! Σε νικάει όμως με διαφορά ο Λέοντας του 3ου που η τύχη του η ερωτική εκτοξεύεται και αυτήν την εβδομάδα θα έχει ότι, μα ότι, γουστάρει!

Τα «ΜΗ»: Λιονταράκι του 1ου, στρέφεσαι-και τα δίνεις όλα-στη δουλειά, αλλά ο έρωτας; Τον ξεχνάς; Δεν πειράζει… Όσο και να τον ξεχάσεις εσύ αυτήν την εβδομάδα, θα σε τιμήσει αυτός την επόμενη… Υπομονή λοιπόν!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Παρθένε του 1ου , η Άνοιξη ΤΩΡΑ ξεκινά! Ετοιμάσου για… πάθος, ρομαντισμό, ερωτική τύχη, γονιμότητα, κατακτήσεις, πραγματοποίηση επιθυμιών και ερωτική λάμψη! Καλή σου διασκέδαση λοιπόν! Καλά και εσύ του 3ου, παράπονο δεν έχεις! Μηνύματα, τηλεφωνήματα, επαφές λουσμένες από Έρωτα, έρχονται!

Τα «ΜΗ»: Παρθένε του 2ου, ναι στο σεξ με πρώην, αλλά μην περιμένεις περισσότερα! Αφέσου στο πάθος που σου… έλειψε, χωρίς απαιτήσεις παραπάνω όμως και χωρίς ζήλιες και καταπιέσεις…

ΖΥΓΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Ζυγέ του 2ου, της επανασύνδεσης θα γίνει! Ο Αναδρομούλης φροντίζει για σένα! Ο πρώην έρχεται, εσύ δεν την κατεβάζεις την μυτούλα; “Toπάρτι της Ζωής σου Ζυγέ του 3ου… Χαμούλης! Εκπλήξεις, νέα πράγματα και ΜΟΝΟ θετικές αλλαγές, σου κολλάνε ένα μόνιμο χαμόγελο στο προσωπάκι!

Τα «ΜΗ»: Ζυγέ του 1ου λίγη ακόμα υπομονή βρε γλυκούλι μου…. Άλλη μία δύσκολη εβδομάδα με ρήξεις και προβλήματα που επανέρχονται και πάλι! Ψυχραιμία λοιπόν…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Σκορπιέ του 3ου, άαααρχοντας σου λέω! Όλα για σένα παιδί μου! Πρώην, νυν, καινούργιοι… Η τύχη συνεχίζεται και μάλιστα επαναφέρει ευκαιρίες! Μην χαθούν σε παρακαλώ πολύ… Εσύ πάλι του 1ου το παίζεις γαμπρός/νύφη και ψάχνεις το άλλο σου μισό και-μάντεψε- το βρίσκεις!

Τα «ΜΗ»: Σκορπιέ του 2ου , γιατί έτσι ξενέρωτα ρε παιδάκι μου…; Είναι που ακόμα όλα εκκρεμούν… Κάνε λίγο υπομονή αυτήν την εβδομάδα και ασχολήσου με δουλειές και υποχρεώσεις και ο Έρωτας, από αρχές Απρίλη και μετά τα λέμε!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο δεκαήμερο…. το παρελθόν επιστρέφει παρακαλώντας! Και πάλι σε διεκδικεί, σε πολιορκεί και ναι, η επανασύνδεση αυτή την εβδομάδα, είναι πιο πιθανή από ποτέ! 3οδεκαήμερο έφτασε το… ερωτικό πάρτι! Κατακτήσεις, μηνύματα, διασκέδαση, πάθος, γοητεία, γονιμότητα, επιτυχία και μάλιστα… κεραυνοβόλα! Τι; Θες κι άλλα;

Τα «ΜΗ»: Τοξότη του 1ου , γιατί τόση ανασφάλεια; Γιατί τόση πίεση και απαιτήσεις; Χαλάρωσε λίγο και απόλαυσε το και μην ζητάς πολλά τώρα από τον έρωτα…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο δεκαήμερο το παρελθόν επιστρέφει και 3ο δεκαήμερο το μέλλον σε περιμένει! Όπως και να ‘χει αυτή η εβδομάδα κρύβει μηνύματα, τηλεφωνήματα, επαφές και πολλές ερωτικές συναντήσεις!

Τα «ΜΗ»: 1ο δεκαήμερο, αντέχεις άλλο λίγο;;; Ο μπαμπάς Κρόνος πάλι έρχεται μουτρωμένος και την πληρώνεις εσύ…. Λοιπόν, λίγο ακόμα υπομονή και η Αφροδίτη από το ΣΚ και μετά, φέρνει τα καλύτερα!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο δεκαήμερο το παρελθόν επιστρέφει και παρακαλά!!! Βαράει το messenger, βαράει το viber και είσαι σε φάση: που με θυμήθηκαν όλοι τούτοι;;; 3ο δεκαήμερο ο εαυτός σου επιστρέφει, η αλλαγή έρχεται και μία μεγάλη ερωτική έκπληξη σε κάνει να λες: Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα; Όχι δεν πεειράζει!

Τα «ΜΗ»: 1ο δεκαήμερο, why so serious; Είναι μάλλον που τα ψυχολογικά σου τσακώνονται με τα συναισθήματα σου και το άγχος σου με τις φοβίες σου… Βασικά… δεν τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, μου θες και έρωτες;

ΙΧΘΥΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο δεκαήμερο και 3ο δεκαήμερα… θα’ναι σαν μπαίνει η Άνοιξη λέμε! Είτε παρελθόν, είτε παρόν , είτε… μέλλον, ερωτικά αποκτάς αυτοπεποίθηση και πετυχαίνεις -επιτέλους- βεβαιότητα και σιγουριά! …σωραίος…

Τα «ΜΗ»: 1ο δεκαήμερο, το να θες επανασύνδεση αλλά να έχεις και απαιτήσεις και γκρίνια και ζήλια και γενικά να τα θες και όλα δικά σου, δεν λέει μανάρι μου…