Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλό μήνα και καλή εβδομάδα! Η 1η Σεπτεμβρίου φέρνει μαζί της νέες ενέργειες, ανανεωμένα σχέδια και μια διάθεση να οργανώσεις ξανά την καθημερινότητά σου μετά το καλοκαίρι. Ας δούμε τι επιφυλάσσουν τα άστρα για κάθε ζώδιο σήμερα.

Κριός

Σήμερα θα νιώσεις πως είναι ώρα να μπεις ξανά σε πρόγραμμα και να αφήσεις πίσω την ανεμελιά του καλοκαιριού. Στη δουλειά θα έχεις ευκαιρίες να δείξεις τις ικανότητές σου και να κερδίσεις εντυπώσεις. Στα προσωπικά σου, μια τρυφερή συζήτηση με τον σύντροφο θα σε φέρει πιο κοντά.

Ταύρος

Η μέρα σε βρίσκει με διάθεση για νέες αρχές και για να βάλεις περισσότερη τάξη στις σκέψεις σου. Επαγγελματικά, μικρές αλλαγές θα φέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Στην προσωπική σου ζωή, ένα τρυφερό μήνυμα μπορεί να φωτίσει τη μέρα σου.

Δίδυμοι

Είναι η στιγμή να εκμεταλλευτείς τη δημιουργικότητά σου και να βρεις λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν. Στον εργασιακό χώρο, θα εντυπωσιάσεις με τις ιδέες σου. Στα ερωτικά σου, μια ευχάριστη έκπληξη θα ανανεώσει τη διάθεσή σου.

Καρκίνος

Η ενέργεια της ημέρας σε καλεί να ασχοληθείς με το σπίτι και τις πιο προσωπικές σου υποθέσεις. Επαγγελματικά, θα χρειαστεί να δείξεις λίγη υπομονή σε μια καθυστέρηση. Στα αισθηματικά, θα βρεις την ηρεμία που χρειάζεσαι μέσα από μια αγκαλιά.

Λέων

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα και θα καταφέρεις να βάλεις σε τάξη πολλές εκκρεμότητες. Στη δουλειά, μια συζήτηση θα ανοίξει δρόμο για νέες συνεργασίες. Στα προσωπικά σου, η εξωστρέφεια σου χαρίζει όμορφες στιγμές με φίλους ή τον αγαπημένο σου.

Παρθένος

Η νέα σεζόν ξεκινά για σένα με έμφαση σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Είναι καλή στιγμή να κάνεις έναν προγραμματισμό που θα σε αποφορτίσει. Στα ερωτικά, η σιγουριά που δείχνεις φέρνει σταθερότητα στη σχέση σου.

Ζυγός

Με τον Σεπτέμβρη να σε βρίσκει γεμάτη ενέργεια, είναι η ώρα να κάνεις νέα ξεκινήματα. Στη δουλειά, θα λάμψεις με την παρουσία και τον δυναμισμό σου. Στα προσωπικά, η μέρα φέρνει χαρά και ρομαντισμό.

Σκορπιός

Σήμερα είναι καλή στιγμή να κοιτάξεις μέσα σου και να αναλογιστείς τι θέλεις πραγματικά από τον νέο μήνα. Επαγγελματικά, κράτησε μυστικότητα σε κινήσεις που ετοιμάζεις. Στα ερωτικά, μια ζεστή κουβέντα θα σε φέρει πιο κοντά στο ταίρι σου.

Τοξότης

Οι φίλοι και οι συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο και σου δίνουν χαρά. Επαγγελματικά, θα υπάρξουν προτάσεις που ανοίγουν προοπτικές. Στα προσωπικά, μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική απ’ όσο περιμένεις.

Αιγόκερως

Η δουλειά σου παίρνει τον πρώτο λόγο σήμερα και ίσως νιώσεις την ανάγκη να αποδείξεις τις δυνατότητές σου. Με λίγη επιμονή, θα βρεις την αναγνώριση που αξίζεις. Στα αισθηματικά, δείξε κατανόηση και θα εισπράξεις αγάπη.

Υδροχόος

Η μέρα σε γεμίζει αισιοδοξία και σε κάνει να σκέφτεσαι νέα σχέδια ή ταξίδια. Επαγγελματικά, μια ιδέα σου μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι σπουδαίο. Στα προσωπικά, η χαρά και η ανεμελιά ανανεώνουν τη σχέση σου.

Ιχθύες

Σήμερα έχεις την ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις πιο ασφαλής. Στη δουλειά, μια συζήτηση θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Στα ερωτικά, η μέρα σε ωθεί σε πιο τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό σου.

