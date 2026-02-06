Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η μέρα έχει μια πιο εσωστρεφή χροιά και σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς τι αξίζει να συνεχίσει και τι απλώς το κρατάς από συνήθεια. Δεν είναι κακή διάθεση, είναι ξεκαθάρισμα, και συνήθως μετά έρχεται η ανακούφιση.

Κριός

Σήμερα χρειάζεται να κατεβάσεις λίγο ταχύτητα. Στη δουλειά, κάτι θέλει υπομονή και όχι παρορμητικές αποφάσεις. Στα προσωπικά, μην προσπαθείς να αποδείξεις κάτι, ειδικά αν δεν στο ζητά κανείς. Μερικές φορές το πιο δυνατό μήνυμα είναι η ηρεμία.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για ασφάλεια είναι έντονη και καλά κάνεις που την ακούς. Οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα ζητούν ρεαλισμό και όχι φόβο. Στον έρωτα, δείξε τι σε κάνει να νιώθεις άνετα. Δεν χρειάζονται υπερβολές για να νιώσεις κοντά.

Δίδυμοι

Το μυαλό σου τρέχει, αλλά η μέρα θέλει εστίαση. Διάλεξε τι αξίζει την ενέργειά σου και άσε τα υπόλοιπα. Μια κουβέντα σε βάζει σε σκέψεις, αλλά μην βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Στα προσωπικά, λιγότερα λόγια, περισσότερη πράξη.

Καρκίνος

Είσαι πιο ευαίσθητη σήμερα και καλό είναι να το σεβαστείς. Απόφυγε εντάσεις και ανθρώπους που σε αποφορτίζουν αρνητικά. Στη δουλειά, κράτα χαμηλούς τόνους και παρατήρησε. Στον έρωτα, η τρυφερότητα λέει περισσότερα απ’ όσα νομίζεις.

Λέων

Η μέρα σου ζητά να είσαι αυθεντική χωρίς να πιέζεις καταστάσεις. Ένα επαγγελματικό θέμα θέλει διακριτικότητα. Στα προσωπικά, μην περιμένεις οι άλλοι να μαντέψουν τι θες. Όταν μιλάς καθαρά, γλιτώνεις παρεξηγήσεις.

Παρθένος

Σήμερα βλέπεις καθαρά τι σε κουράζει και τι όχι. Είναι καλή μέρα για να βάλεις όρια, ειδικά στη δουλειά. Στα συναισθηματικά, μην ψάχνεις το τέλειο. Το αρκετά καλό είναι πολλές φορές αυτό που χρειάζεσαι.

Ζυγός

Η ισορροπία σήμερα περνάει από την ειλικρίνεια. Μια σχέση ή συνεργασία χρειάζεται ξεκάθαρα λόγια. Στη δουλειά, μην φοβηθείς να πάρεις θέση. Το να ευχαριστείς όλους, τελικά δεν σε βοηθά.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι σε φόρμα και σου δείχνει τι παίζεται πίσω από τις λέξεις. Στα επαγγελματικά, κράτα τα χαρτιά σου κλειστά. Στα προσωπικά, μην μπλέκεις τον έλεγχο με την αγάπη. Η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται.

Τοξότης

Η μέρα σε προσγειώνει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Κάποιες ευθύνες δεν μπορούν να περιμένουν. Στη δουλειά, δείξε συνέπεια. Στον έρωτα, πρόσεξε μην αποφεύγεις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν.

Αιγόκερως

Σήμερα λειτουργείς μεθοδικά και αυτό σε βγάζει ασπροπρόσωπη. Ένα επαγγελματικό πλάνο παίρνει μορφή. Στα προσωπικά, άφησε λίγο χώρο στο συναίσθημα. Δεν χρειάζεται όλα να ελέγχονται.

Υδροχόος

Η διάθεσή σου είναι περίεργη, αλλά δημιουργική. Σκέφτεσαι αλλιώς και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι νέο. Στη δουλειά, μην απορρίπτεις ιδέες επειδή δεν είναι πρακτικές με την πρώτη ματιά. Στον έρωτα, μίλα χωρίς φίλτρα.

Ιχθύες

Η μέρα σε καλεί να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μην αγνοείς την κούραση ή την ανάγκη για ησυχία. Στα προσωπικά, ένα συναίσθημα ζητά χώρο να εκφραστεί. Ό,τι νιώθεις δεν είναι υπερβολή, είναι ένδειξη.

Σήμερα κάνε χώρο μόνο για ό,τι σε γειώνει και σε ηρεμεί, τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν.