Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη. Η μέρα ζητά πρακτικότητα και καθαρές κινήσεις. Τα λόγια λιγότερα, οι πράξεις περισσότερες.

Κριός

Συγκεντρώνεσαι σε στόχους. Μην αφήσεις μικρές εντάσεις να σε αποσπάσουν. Στα ερωτικά δείξε σταθερότητα.

Ταύρος

Η διάθεσή σου βελτιώνεται. Μια θετική εξέλιξη σε ανακουφίζει. Απόφυγε την κτητικότητα.

Δίδυμοι

Έχεις πολλές σκέψεις ταυτόχρονα. Βάλε προτεραιότητες. Στα προσωπικά μην μπερδεύεις φιλία με έρωτα.

Καρκίνος

Κλείνεις εκκρεμότητες. Νιώθεις πιο σίγουρη. Στα συναισθηματικά χρειάζεται ανοιχτή καρδιά.

Λέων

Μια πρόκληση σε εξιτάρει. Μην λειτουργείς ανταγωνιστικά χωρίς λόγο. Στον έρωτα χαλάρωσε.

Παρθένος

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Μην υπεραναλύεις όμως. Στα αισθηματικά δείξε ευελιξία.

Ζυγός

Η συνεργασία είναι κλειδί. Μην τα κάνεις όλα μόνη σου. Στα προσωπικά χρειάζεται ισορροπία.

Σκορπιός

Η ενέργειά σου είναι δυνατή. Πρόσεξε όμως την ένταση. Στα ερωτικά απόφυγε ζήλια.

Τοξότης

Θέλεις ελευθερία κινήσεων. Μην αγνοείς ευθύνες. Ένα φλερτ σε ανανεώνει.

Αιγόκερως

Η σταθερότητα σε καθησυχάζει. Μην αντιστέκεσαι σε νέες ιδέες. Στα συναισθηματικά άνοιξε διάλογο.

Υδροχόος

Έχεις έμπνευση και πρωτοτυπία. Μην αφήνεις αμφιβολίες να σε κρατούν πίσω. Στον έρωτα τόλμησε.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή. Άκου την. Οικονομικά κράτα συντηρητική στάση.

Η πρακτική σκέψη σήμερα σε προστατεύει.