Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή. Η μέρα έχει έναν παράξενο κάπως ηλεκτρισμένο παλμό. Είναι από εκείνες τις μέρες που κάτι κινείται στο παρασκήνιο, ακόμα κι αν εξωτερικά όλα μοιάζουν ήρεμα. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά και την καρδιά σου γειωμένη.

Κριός

Σήμερα νιώθεις πως κάτι πρέπει να ειπωθεί και δύσκολα θα το κρατήσεις μέσα σου. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να πάρει ένταση αν δεν προσέξεις τον τόνο σου. Στα προσωπικά, απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις που αύριο ίσως σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Πριν αντιδράσεις, ρώτα τον εαυτό σου τι πραγματικά θέλεις.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά ένα οικονομικό θέμα που σε απασχολεί. Ίσως χρειαστεί να βάλεις όρια ή να επανεξετάσεις μια συμφωνία. Στα συναισθηματικά, μην επενδύεις σε λόγια χωρίς πράξεις. Σήμερα η σταθερότητα είναι πιο σημαντική από τις υποσχέσεις.

Δίδυμοι

Έχεις έντονη κοινωνική διάθεση, όμως πρόσεξε τις παρεξηγήσεις. Κάποιος μπορεί να παρερμηνεύσει τα λόγια σου ή να διαβάσει πίσω από τις γραμμές. Στη δουλειά, μια πληροφορία που μαθαίνεις ίσως αποδειχθεί καθοριστική. Μη βιαστείς να τη διαρρεύσεις πριν επιβεβαιώσεις τα δεδομένα.

Καρκίνος

Σήμερα είσαι πιο ευαίσθητη από όσο δείχνεις και αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις σου. Στα επαγγελματικά, κράτησε χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Στα προσωπικά, μην αφήνεις το παρελθόν να μπαίνει εμπόδιο σε μια νέα ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να προστατεύεσαι από όλα.

Λέων

Η προσοχή στρέφεται στα σχέδιά σου για το μέλλον. Κάτι που σχεδιάζεις εδώ και καιρό χρειάζεται αναπροσαρμογή. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα. Αντί να επιμείνεις στο δικό σου, άκου τι έχει να σου πει η άλλη πλευρά.

Παρθένος

Η ημέρα αγγίζει θέματα καριέρας και εικόνας. Μπορεί να νιώσεις πως σε κρίνουν αυστηρά, όμως ίσως είσαι εσύ η πιο απαιτητική με τον εαυτό σου. Στα προσωπικά, απόφυγε την υπερανάλυση. Δεν λύνονται όλα με λογική.

Ζυγός

Σήμερα χρειάζεσαι μια αλλαγή παραστάσεων, έστω και μικρή. Μια νέα ιδέα ή πρόταση σε βάζει σε σκέψεις. Στα επαγγελματικά, πρόσεξε λεπτομέρειες σε έγγραφα ή συμφωνίες. Στα αισθηματικά, μην υπόσχεσαι κάτι που δεν είσαι σίγουρη ότι μπορείς να τηρήσεις.

Σκορπιός

Η ένταση της ημέρας σε αγγίζει πιο βαθιά από όσο παραδέχεσαι. Οικονομικά θέματα ή κοινές υποχρεώσεις χρειάζονται καθαρή ματιά. Στα συναισθηματικά, απέφυγε παιχνίδια ελέγχου. Η διαφάνεια θα σε απελευθερώσει περισσότερο από τη σιωπή.

Τοξότης

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια συνεργασία ή ένας δεσμός δοκιμάζεται σε επίπεδο ειλικρίνειας. Στη δουλειά, φρόντισε να είσαι σαφής στις απαιτήσεις σου. Στον έρωτα, μην θεωρείς τίποτα δεδομένο.

Αιγόκερως

Η καθημερινότητα σε πιέζει και ίσως νιώσεις πως οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται. Οργάνωσε τον χρόνο σου χωρίς να φορτώνεσαι και τα λάθη των άλλων. Στα προσωπικά, ένα μικρό παράπονο μπορεί να κρύβει βαθύτερη ανάγκη. Μην το αγνοήσεις.

Υδροχόος

Σήμερα η δημιουργικότητα σου χτυπά την πόρτα, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση για να εκφραστεί. Στα ερωτικά, η διάθεση για φλερτ είναι έντονη, όμως πρόσεξε τις υπερβολές. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου μπορεί να βρει απρόσμενη υποστήριξη. Μη φοβηθείς να εκτεθείς.

Ιχθύες

Το σπίτι και η οικογένεια σε απασχολούν περισσότερο από τα υπόλοιπα. Κάποιο θέμα χρειάζεται ξεκάθαρη κουβέντα, όχι αποφυγή. Στα επαγγελματικά, κράτησε αποστάσεις από κουτσομπολιά. Σήμερα η ηρεμία σου είναι προτεραιότητα.

Η Παρασκευή αυτή ζητά συνειδητές κινήσεις και όχι βιαστικά συμπεράσματα.