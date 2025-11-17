Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η εβδομάδα ξεκινά με μια ενέργεια που σε σπρώχνει να πάρεις αποφάσεις, ακόμα κι αν δεν έχεις όλα τα δεδομένα. Η Σελήνη φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά και τη διάθεση να τα βάλεις σε τάξη. Μπορεί να υπάρξουν απρόοπτα, όμως τίποτα δεν θα σε βγάλει εκτός πορείας αν κρατήσεις τη λογική σου ψύχραιμη.

Κριός

Η μέρα φέρνει ευκαιρίες για να κλείσεις εκκρεμότητες και να κάνεις μια νέα αρχή σε θέματα δουλειάς ή σχέσεων. Πρόσεξε λίγο τη βιασύνη σου, γιατί μπορεί να πεις ή να κάνεις κάτι παρορμητικά. Αν έχεις ραντεβού ή συναντήσεις, κράτα θετική στάση – η αυτοπεποίθησή σου κάνει τη διαφορά.

Ταύρος

Η Δευτέρα σε βρίσκει με ανεβασμένη διάθεση για δημιουργία, αλλά και για λίγη… πολυτέλεια. Αν μπορείς, κάνε ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου. Στα επαγγελματικά, έρχεται αναγνώριση που σε δικαιώνει για τον κόπο σου. Προσοχή όμως στα οικονομικά – οι υπερβολές κοστίζουν.

Δίδυμοι

Σήμερα θες να αλλάξεις ρυθμό και να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί, και μπορείς να κερδίσεις έδαφος σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις. Ένα φλερτ ίσως σου φτιάξει τη μέρα – αρκεί να μην το πάρεις υπερβολικά σοβαρά.

Καρκίνος

Η ενέργεια της μέρας σε κάνει πιο συναισθηματική από συνήθως. Ίσως σκεφτείς πρόσωπα από το παρελθόν ή θελήσεις να διορθώσεις κάτι που σε βαραίνει. Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες στη δουλειά, γιατί μια μικρή παράλειψη μπορεί να δημιουργήσει παρεξήγηση.

Λέων

Η εβδομάδα ξεκινά με κοινωνική διάθεση – έχεις ανάγκη να δεις φίλους ή να βγεις λίγο από τα συνηθισμένα. Μια πρόταση συνεργασίας ή γνωριμία μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Αν είσαι σε σχέση, μια συζήτηση θα ξεκαθαρίσει κάτι που σε προβλημάτιζε.

Παρθένος

Η μέρα απαιτεί συγκέντρωση στα πρακτικά θέματα. Μπορεί να χρειαστεί να μπεις σε λεπτομέρειες που άλλους θα κούραζαν, αλλά εσύ τα καταφέρνεις περίφημα. Πρόσεξε λίγο την υγεία σου – ξεκούραση και νερό είναι must. Το βράδυ φέρνει ένα απρόσμενο μήνυμα.

Ζυγός

Η δημιουργικότητα είναι στα ύψη, κι αν έχεις κάτι καλλιτεχνικό ή επικοινωνιακό να παρουσιάσεις, η στιγμή είναι ιδανική. Μια μικρή παρεξήγηση με φίλο ή συνεργάτη λύνεται εύκολα, αρκεί να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Αν είσαι single, κάποιος σε παρατηρεί εδώ και καιρό.

Σκορπιός

Η Σελήνη σε κάνει πιο εσωστρεφή, αλλά και αποφασισμένη να προστατεύσεις τα όριά σου. Ένα οικογενειακό θέμα ίσως χρειαστεί τη διαμεσολάβησή σου. Οικονομικά, μην ρισκάρεις με αγορές που δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Το ένστικτό σου σήμερα δεν σε προδίδει.

Τοξότης

Η ενέργεια της μέρας είναι φτιαγμένη για σένα – έχεις όρεξη, ιδέες και διάθεση για νέες αρχές. Πρόσεξε μόνο τη βιασύνη, ειδικά αν υπογράφεις κάτι. Αν υπάρχει ταξίδι ή σχέδιο στα σκαριά, προχωράει πιο ομαλά απ’ όσο φανταζόσουν.

Αιγόκερως

Σήμερα θες να έχεις τον έλεγχο των πάντων, αλλά μην ξεχνάς ότι μερικά πράγματα χρειάζονται χρόνο. Μπορεί να προκύψει μια επαγγελματική πρόταση που θα σε βάλει σε σκέψεις. Συναισθηματικά, μια συζήτηση φέρνει λύσεις, αρκεί να μιλήσεις με ειλικρίνεια.

Υδροχόος

Η Δευτέρα σε βρίσκει γεμάτη ιδέες, αλλά και μια μικρή ανυπομονησία. Οι φίλοι σου λειτουργούν σαν έμπνευση και στηρίζουν τα σχέδιά σου. Αν υπάρχει άτομο που σε ενδιαφέρει, η επικοινωνία σήμερα παίρνει φωτιά – αξιοποίησέ το.

Ιχθύες

Η μέρα σε βάζει να δεις καθαρά τι αξίζει και τι όχι. Κάποια λόγια στη δουλειά ίσως σε ενοχλήσουν, αλλά κράτα ψυχραιμία – η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή όσο φαίνεται. Στα αισθηματικά, άσε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά, χωρίς πίεση.

Η μέρα θα σου δείξει πως ό,τι αξίζει, μένει – κι ό,τι φεύγει, απλώς σου ανοίγει χώρο για κάτι καλύτερο.