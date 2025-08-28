Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη!Η μέρα αυτή προσφέρεται για εσωτερικές αναθεωρήσεις, ρομαντικά ξεκαθαρίσματα και μικρές αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν το φθινόπωρό σου. Η Σελήνη φωτίζει τις συναισθηματικές σου ανάγκες και σου δείχνει πού πρέπει να δώσεις περισσότερη αγάπη – κυρίως στον εαυτό σου. Δες τι λένε τα άστρα για το ζώδιό σου:

Κριός

Σήμερα σε απασχολεί έντονα το επαγγελματικό σου μέλλον και ίσως μπεις στον πειρασμό να πάρεις άμεσες αποφάσεις. Απόφυγε τις παρορμητικές κινήσεις και δώσε προτεραιότητα στη διαίσθησή σου. Αν έχεις αμφιβολίες για κάποιο πρόσωπο στον χώρο εργασίας, κράτησε τις αποστάσεις σου. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε οδηγήσει.

Ταύρος

Έχεις ανάγκη από λίγη ξεκούραση και συναισθηματική σταθερότητα. Οι γύρω σου ίσως σου ζητούν περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις, γι’ αυτό βάλε όρια. Μια φιλική κουβέντα ή ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι θα σε γεμίσει γαλήνη. Εμπιστεύσου την καρδιά σου, όχι τον θόρυβο.

Δίδυμοι

Η μέρα έχει κάτι αποκαλυπτικό: μια συζήτηση ή ένα μήνυμα μπορεί να σου αλλάξει οπτική. Μην φοβηθείς να μιλήσεις ξεκάθαρα – ακόμη κι αν δεν ξέρεις πώς θα το πάρει η άλλη πλευρά. Στα ερωτικά σου, δείξε το ενδιαφέρον σου πιο άμεσα. Οι πράξεις μετρούν περισσότερο από τα λόγια.

Καρκίνος

Η ανάγκη για ασφάλεια σε ωθεί να πάρεις αποφάσεις γύρω από τα οικονομικά σου ή μια σχέση που σε απασχολεί. Βάλε κάτω τα δεδομένα και σκέψου λογικά αλλά και με το συναίσθημα. Αν νιώσεις ότι κάποιος σε θεωρεί δεδομένη, κάνε πίσω. Η αξία σου δεν διαπραγματεύεται.

Λέων

Νιώθεις έτοιμη να εκφραστείς χωρίς φίλτρα και περιορισμούς – και καλά κάνεις! Σήμερα, τόλμησε να πεις την αλήθεια σου με θάρρος και κομψότητα. Κάποιο άτομο φαίνεται να επηρεάζεται βαθιά από την παρουσία σου. Μην υποτιμάς τη δύναμη του βλέμματος και της ειλικρίνειας.

Παρθένος

Το μυαλό σου τρέχει, αλλά η καρδιά σου ψιθυρίζει κάτι άλλο. Ώρα να δώσεις βάση σε εκείνο το εσωτερικό φωνάκι που σου λέει τι σε βαραίνει. Ίσως ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω μια επαφή ή συνήθεια που δεν σου κάνει καλό. Άκουσε το σώμα σου και φρόντισέ το.

Ζυγός

Οι φίλες σου έχουν τη μαγική συνταγή σήμερα για να σου φτιάξουν τη διάθεση. Μην υποτιμάς τη δύναμη της ομάδας – είτε πρόκειται για δουλειά είτε για προσωπική στήριξη. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να σε εντυπωσιάσει, αλλά κράτα μικρό καλάθι. Ο έλεγχος είναι καλός σύμμαχος.

Σκορπιός

Η καριέρα σου σού τραβάει την προσοχή και νιώθεις ότι κάτι αλλάζει. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που έρχονται, αλλά μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Ένα πρόσωπο σε παρακολουθεί και περιμένει την επόμενη κίνησή σου. Κράτα τα μυστικά σου για λίγο ακόμα.

Τοξότης

Η μέρα φέρνει προτάσεις για ταξίδια, σπουδές ή επαγγελματικές διευρύνσεις. Άνοιξε τους ορίζοντές σου και μην πεις “όχι” σε κάτι που σου φαίνεται έξω από τα συνηθισμένα. Μια απλή κουβέντα μπορεί να γίνει αφορμή για μεγάλη αλλαγή. Πάρε μια ανάσα και τόλμησε.

Αιγόκερως

Έχεις ανάγκη από βάθος και ουσία στις σχέσεις σου – όχι απλές επιφανειακές επαφές. Σήμερα ίσως έρθεις αντιμέτωπη με τις αληθινές προθέσεις ενός προσώπου. Μην φοβηθείς να ζητήσεις εξηγήσεις. Η δύναμη είναι με το μέρος σου, αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου.

Υδροχόος

Η εστίαση στρέφεται στις σχέσεις σου – είτε επαγγελματικές είτε προσωπικές. Κάποιο άτομο δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Η μέρα απαιτεί διακριτικότητα και έξυπνες κινήσεις. Δώσε χρόνο για να φανεί η αλήθεια.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα σε κουράζει και ζητάς αλλαγή, έστω και μικρή. Φρόντισε να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και μην ξεχνάς να βάζεις μικρές χαρές μέσα στη ρουτίνα. Ένα επαγγελματικό νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Το σύμπαν σού λέει: “Προχώρα, κορίτσι μου!”

Σήμερα, άκου τη διαίσθησή σου – έχεις περισσότερη σοφία απ’ όση νομίζεις.