Ποιος δε θέλει να επιστρέφει σε ένα σπίτι που είναι ακριβώς όπως το ονειρεύεται; Ένας χώρος όπου η θερμοκρασία είναι πάντα ιδανική, ο αέρας καθαρός, και η ατμόσφαιρα γαλήνια. Για χρόνια, η δημιουργία αυτού του τέλειου περιβάλλοντος απαιτούσε συνεχείς ρυθμίσεις και συμβιβασμούς. Όμως, αυτά πια ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον, η τεχνολογία είναι εδώ για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο άνετη και πιο… έξυπνη από κάθε άλλη φορά! Ειδικά όταν μιλάμε για έξυπνες λύσεις που πραγματικά κάνουν τη διαφορά, τότε η Xiaomi είναι ένα όνομα που έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Η εταιρεία που μας έχει συνηθίσει σε καινοτόμα smartphones και ένα εκτεταμένο οικοσύστημα έξυπνων συσκευών, τώρα ανεβάζει τον πήχη και στον τομέα της κλιματισμού, παρουσιάζοντας τα νέα Mijia Air Conditioner Pro Eco 9000 BTU και Mijia Air Conditioner Pro Eco 12000 BTU, που θα γίνουν οι νέοι σου σύμμαχοι για ένα σπίτι γεμάτο άνεση και οικονομία.

Τα κλιματιστικά που θα αλλάξουν τη ζωή σου (και τους λογαριασμούς σου!)

Αρχικά, φαντάσου να ελέγχεις τη θερμοκρασία του σπιτιού σου ενώ πίνεις τον καφέ σου στην παραλία ή να απολαμβάνεις έναν ήσυχο, δροσερό ύπνο χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Λοιπόν, με τα νέα Mijia Air Conditioner Pro Eco, όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα. Παράλληλα, ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους του καλοκαιριού (και του χειμώνα) είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Ευτυχώς, τα νέα κλιματιστικά της Xiaomi υπάρχουν για να σε ανακουφίσουν, μιας και τα δύο μοντέλα διαθέτουν την κορυφαία ενεργειακή κλάση Α+++ τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση! Αυτό σημαίνει ότι ξεχνάς τους φουσκωμένους λογαριασμούς αφού χάρη στο Mijia AI Energy Saving Mode, προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις ακριβείς συνθήκες του χώρου σου, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και 27%! Δηλαδή, είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό ενεργειακό σύμβουλο μέσα στο σπίτι σου. Γι αυτό, μην χάσεις την έκπτωση που έχει ξεκινήσει ήδη από 25/8 μέχρι και 07/09 συν την δωρεάν εγκατάσταση!

Ο απόλυτος έλεγχος στα χέρια σου όπου κι αν βρίσκεσαι

Επίσης, η μαγεία της τεχνολογίας IoT ζωντανεύει με την εφαρμογή Xiaomi Home. Το κλιματιστικό σου είναι πλέον κομμάτι του έξυπνου σπιτιού σου και μπορείς να το ελέγξεις κυριολεκτικά από οπουδήποτε. Ξεχάστηκες και το άφησες ανοιχτό; Κανένα πρόβλημα! Ρύθμισε τη θερμοκρασία πριν φτάσεις στο σπίτι, παρακολούθησε την κατανάλωση, λάβε υπενθυμίσεις συντήρησης και δημιούργησε τα δικά σου προφίλ ύπνου για τέλεια θερμοκρασία όλη νύχτα. Ειδικά για εσένα που αγαπάς την ευκολία, μπορείς να το ελέγξεις ακόμα και με τη φωνή σου, χάρη στην ενσωμάτωση του Google Assistant! Πιο εύκολο… “πεθαίνεις”!

Δροσιά σε δευτερόλεπτα, ησυχία στον ύπνο

Ταυτόχρονα, αν θέλεις να έχεις δροσιά ή ζεστασιά με το που φτάνεις στο σπίτι σου, τα νέα Mijia Air Conditioner Pro Eco είναι εξαιρετικά γρήγορα! Προσφέρουν δροσιά σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και ζεστασιά σε 60 δευτερόλεπτα! Εννοείται ότι επειδή η άνεση είναι το παν, ειδικά σε χώρους χαλάρωσης, διαθέτουν απαλή ροή αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Αυτό τα καθιστά ιδανικά για το υπνοδωμάτιο, το παιδικό δωμάτιο ή οποιονδήποτε χώρο χρειάζεται ηρεμία και απόλυτη άνεση. Έτσι, ήρθε ο καιρός να πεις “αντίο” στους ενοχλητικούς θορύβους και να καλωσορίσεις τον ξεκούραστο ύπνο που τόσο έχεις ανάγκη.

Τεχνολογία που φροντίζει για εσένα: Καθαρός αέρας, υγιεινό περιβάλλον

Επιπλεόν, η Xiaomi δεν σκέφτεται μόνο την άνεση, αλλά και την υγεία σου. Για αυτό τα κλιματιστικά έχουν σχεδιαστεί για να σου προσφέρουν καθαρό αέρα και ένα υγιεινό περιβάλλον. Από τον ομαλό inverter που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία, μέχρι τον αυτόματο καθαρισμό στους 56°C και τα αντιβακτηριδιακά φίλτρα, κάθε λεπτομέρεια είναι μελετημένη με ακρίβεια. Επίσης, χρησιμοποιούν το οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, δείχνοντας έτσι τη δέσμευση της Xiaomi για ένα πιο “πράσινο” μέλλον.

Το καλύτερο όλων όμως στο άφησα για το τέλος, αφού έχει ξεκινήσει ήδη έκπτωση από 25/8 μέχρι και 07/09 συν την δωρεάν εγκατάσταση! Ναι, καλά διάβασες! Ένα δώρο που θα σου επιτρέψει να αξιοποιήσεις στο έπακρο την AI τεχνολογία του νέου σου κλιματιστικού! Με λίγα λόγια, είναι η ευκαιρία σου για ένα πραγματικά έξυπνο καλοκαίρι και ένα σπίτι που σε φροντίζει. Μην το σκέφτεσαι άλλο! Ανακάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ και κάνε ένα βήμα προς την απόλυτη άνεση!