Μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο τον χώρο για να νιώσεις ότι το σπίτι σου ανανεώνεται. Αρκούν μερικά αντικείμενα με χαρακτήρα. Ένα βάζο που μοιάζει περισσότερο με μικρό γλυπτό, ένα φωτιστικό που δημιουργεί ατμόσφαιρα ή ένα κηροπήγιο που τραβάει τα βλέμματα. Κομμάτια που δίνουν προσωπικότητα στον χώρο και σε κάνουν να τα παρατηρείς κάθε φορά λίγο περισσότερο. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολουθεί η νέα συνεργασία της Zara Home με τον Colin King, μια συλλογή που αντιμετωπίζει τα αντικείμενα του σπιτιού ως κάτι πολύ περισσότερο από απλά διακοσμητικά.

Μια συλλογή αφιερωμένη στα αντικείμενα

Βάζα, φωτιστικά, κηροπήγια, δίσκοι, κουτιά και γλυπτικά κομμάτια δημιουργούν μια ενιαία αισθητική γλώσσα. Η φιλοσοφία πίσω από τα αντικείμενα κινείται ανάμεσα σε ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Δομή και αυθορμητισμός. Ακρίβεια και φυσική ασυμμετρία. Εγκράτεια και κομψότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να δημιουργήσει μια ήρεμη και ισορροπημένη παρουσία μέσα στον χώρο που τελικά εντυπωσιάζει. Έχουν κοινή μορφολογική ταυτότητα και συνδέονται μεταξύ τους σαν να αποτελούν μέρη μιας μεγαλύτερης αφήγησης για το πώς τα αντικείμενα μπορούν να συνυπάρχουν μέσα στο σπίτι.

Υλικά που αφηγούνται ιστορίες

Κεντρικό ρόλο στη συλλογή παίζει η υλικότητα. Ορείχαλκος και μπρούντζος συνδυάζονται με γυάλινα αγγεία που είναι φυσητά στο χέρι και έχουν μια απαλή ιριδίζουσα λάμψη. Κουτιά από όνυχα, πλεκτά καλάθια με επάργυρη επεξεργασία και χειρολακαρισμένες επιφάνειες δημιουργούν μια πλούσια παλέτα υφών και αντανακλάσεων. Η συλλογή παίζει διακριτικά με τις αντιθέσεις, με ματ και γυαλιστερές επιφάνειες, βάθος και φωτεινότητα. Αυτή η ισορροπία δημιουργεί μια λεπτή ένταση που κάνει κάθε αντικείμενο να ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Η φιλοσοφία του Colin King

Ο Colin King είναι γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αντικείμενα ως μέρος μιας οπτικής αφήγησης μέσα στον χώρο. Ο ίδιος πιστεύει ότι τα πράγματα με τα οποία ζούμε επηρεάζουν άμεσα το πώς αισθανόμαστε. Τα αντικείμενα, όπως λέει, κρατούν μνήμη και συγκεντρώνουν σιωπηλά τις στιγμές της καθημερινότητάς μας. Όταν είναι σχεδιασμένα με φροντίδα, μπορούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση γαλήνης και οικειότητας μέσα στο σπίτι. Η αισθητική της συλλογής ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία. Σκούρα φόντα, τονικές αποχρώσεις και φυσικά χρώματα που προκύπτουν από τα ίδια τα υλικά δημιουργούν μια ήρεμη και σχεδόν στοχαστική ατμόσφαιρα.

Τέλος, ίσως αυτή να είναι η πιο όμορφη ιδέα πίσω από αυτή τη συνεργασία. Ότι τα αντικείμενα που βάζουμε στο σπίτι μας δεν είναι μια διακόσμηση, αλλά ο τρόπος να ζούμε στο χώρο μας με το δικό μας στυλ.