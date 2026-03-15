Η 25η Μαρτίου έχει τη δική της αδιαπραγμάτευτη ιεροτελεστία και αυτή δεν είναι άλλη από τον τραγανό μπακαλιάρο που μπαίνει στο τηγάνι για να πρωταγωνιστήσει στο γιορτινό τραπέζι. Όσο κι αν λατρεύουμε αυτή τη γεύση η αλήθεια είναι πως η έντονη μυρωδιά του τηγανιού που επιμένει να “κατοικεί” στο σαλόνι μας για μέρες μπορεί να χαλάσει την ανοιξιάτικη διάθεση. Δεν χρειάζεται όμως να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι το σπίτι θα μυρίζει ψαράδικο μέχρι το Πάσχα αφού υπάρχουν απλοί και πολύ αποτελεσματικοί τρόποι να επαναφέρουμε τη φρεσκάδα στον χώρο μας.

Η πρόληψη και το μαγικό φίλτρο της κατσαρόλας

Το πρώτο βήμα για να διατηρήσουμε την ατμόσφαιρα καθαρή ξεκινά την ίδια στιγμή που ανάβει το μάτι της κουζίνας. Εκτός από τον απορροφητήρα που πρέπει να δουλεύει στο maximum μπορούμε να βάλουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι δίπλα στο τηγάνι λίγο νερό με ξύλα κανέλας και φλούδες από πορτοκάλι ή λεμόνι. Καθώς το μείγμα σιγοβράζει οι υδρατμοί του θα δεσμεύσουν τις οσμές της τηγανίλας πριν προλάβουν να ποτίσουν τις κουρτίνες και τους καναπέδες μας. Είναι ένας φυσικός τρόπος που λειτουργεί σαν ένα ζεστό αρωματικό πέπλο προστασίας για το σπίτι.

Φυσικά αρωματικά που κάνουν θαύματα

Αν το κακό έχει ήδη γίνει και η μυρωδιά παραμένει πεισματικά εκεί μπορούμε να επιστρατεύσουμε μερικά υλικά που όλες έχουμε στα ντουλάπια μας. Ο φρεσκοκομμένος καφές είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους μας αφού έχει την ιδιότητα να απορροφά τις δυσάρεστες οσμές αντί απλώς να τις καλύπτει. Μερικά μπολάκια με κόκκους καφέ τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία της κουζίνας και του σαλονιού θα κάνουν αθόρυβα τη δουλειά τους όσο εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας. Εναλλακτικά το λευκό ξύδι σε ένα βαθύ πιάτο πάνω στον πάγκο της κουζίνας κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εξουδετερώσει κάθε ίχνος ψαρίλας μέχρι το επόμενο πρωί.

Ο καθαρός αέρας είναι η τελευταία πινελιά

Τέλος, αφού τελειώσει το μαγείρεμα και μαζευτούν τα σκεύη είναι απαραίτητο να ανοίξουμε τα παράθυρα για να δημιουργηθεί ένα γερό ρεύμα αέρα που θα ανανεώσει το περιβάλλον. Ένα αρωματικό κερί με νότες βαμβακιού ή εσπεριδοειδών θα δώσει την τελική αίσθηση φροντίδας και ηρεμίας που χρειαζόμαστε. Με αυτές τις μικρές κινήσεις μπορούμε να απολαύσουμε την παράδοση στο έπακρο χωρίς να θυσιάσουμε την κομψή και καθαρή ατμόσφαιρα του αγαπημένου μας καταφυγίου.