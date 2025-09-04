Φοιτητικό σπίτι: Τα dos and don’ts για να το κάνεις “δικό σου” με λίγα χρήματα!

Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο σου σπίτι ως φοιτήρια δεν θα μοιάζει με τα pinterest διαμερίσματα που βλέπεις όταν χαζεύεις αντί να διαβάζεις. Ούτε φυσικά θα έχεις το budget για designer καναπέδες. Κι όμως, μπορεί να γίνει το πιο cozy και λειτουργικό μέρος της ζωής σου, αρκεί να παίξεις έξυπνα.

Do: Επένδυσε σε μικρά πράγματα που αλλάζουν τα πάντα

Δεν χρειάζεσαι τρία σερβίτσια ή αυγοθήκες. Χρειάζεσαι ένα καλό φωτιστικό που θα κάνει το mood σωστό, δυο αφίσες που σε εκφράζουν (όχι “Keep Calm and Study Hard”, σε παρακαλώ) και μερικά φυτά που θα κρατήσεις ζωντανά με ντελίβερι μπουκαλάκια νερού.

Don’t: Μην αγοράσεις όλα τα σουηδέζικα σε μια μέρα

Το λάθος του πρωτοετούς: “Θα πάρω τα πάντα με τη μία”. Τελικά καταλήγεις με δέκα τηγάνια, πέντε κατσαρόλες και ούτε ένα άνετο μαξιλάρι. Ξεκίνα με τα βασικά και σιγά σιγά θα χτίσεις το δικό σου σπίτι-μικρόκοσμο.

Do: Βάλε τη δική σου υπογραφή

Το φοιτητικό σπίτι είναι το πρώτο μέρος που σε αντιπροσωπεύει 100%. Θέλεις να έχει το vibe σου, είτε αυτό σημαίνει vinyl player με παλιά δισκάκια είτε μια βιβλιοθήκη γεμάτη σημειώσεις, βιβλία και… άδεια ποτήρια καφέ.

Don’t: Μην το αφήνεις να γίνει χαβούζα

Ναι, είσαι μόνος/η σου, αλλά όχι, αυτό δεν σημαίνει πως η κουζίνα είναι πειραματικό εργαστήριο μικροβίων. Δυο λεπτά να πλένεις τα πιάτα και να πετάς τα σκουπίδια θα σε σώσουν από κατσαρίδες και… απρόσμενες επισκέψεις της μάνας σου γεμάτες γκρίνια. Άσε που κρατάς και το χώρο πάντα στυλάτο, αφού η καθαριότητα είναι μισή αρχοντια! Μη το ξεχνάς!

Do: Φτιάξε γωνιές

Δεν χρειάζεσαι πολλά τετραγωνικά, χρειάζεσαι έξυπνη διαρρύθμιση. Μια γωνιά για διάβασμα, μια για χαλάρωση, μια για να τρως με την παρέα σου. Ακόμα κι αν όλα γίνονται στο ίδιο τραπέζι, ο τρόπος που θα το στήσεις κάνει τη διαφορά.

Don’t: Μην περιμένεις να είναι τέλειο

Το φοιτητικό σπίτι είναι ζωντανό project. Θα αλλάζει όπως αλλάζεις κι εσύ. Στην αρχή θα έχεις μια καρέκλα που τρίζει και κουρτίνες που σε κοιτάνε στραβά, αλλά μετά από λίγο θα το νιώσεις πραγματικά σπίτι, αφού με τον καιρό όλο και θα το διορθώνεις με βάση τα γούστα σου που με τον καιρό αλλάζουν!