Θέλεις ένα σπίτι Cozy Vintage; Η Kendall Jenner έχει ένα τέτοιο σπίτι και μπορείς να πάρεις μαθήματα. Το σούπερ μόντελ, γνωστή για την κομψότητα στην πασαρέλα, αποκάλυψε το προσωπικό της καταφύγιο και μας δίνει ιδέες για ένα σπίτι ζεστό: “Επιτέλους, ένα σπίτι που μοιάζει… σπίτι!” όπως είπαν πολλοί στο ίντερνετ! Η Kendall Jenner επέλεξε να απομακρυνθεί από τον ψυχρό, μοντέρνο μινιμαλισμό του Calabasas και να αγκαλιάσει μια αισθητική που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε “Vintage-Μποέμ”.

Τα 5 Μυστικά για να Κλέψεις το Vibe της Kendall Jenner :

1. Οι Γήινοι Τόνοι είναι οι Νέοι Ουδέτεροι

Ξεχάστε το ψυχρό γκρι και το λευκό του πάγου. Η παλέτα της Kendall είναι ζεστή και βγαλμένη από τη φύση: μουσταρδί, τερακότα, βαθύ πράσινο της ελιάς και κακάο. Αυτά τα χρώματα δίνουν έναν τόνο που σε τυλίγει σαν κουβέρτα, κάνοντας τον χώρο να δείχνει πολυτελής αλλά και γειωμένος.

Tip: Βάψτε έναν τοίχο σε ένα βαθύ πράσινο και αφήστε το φως να αναδείξει την υφή του. Τόσο απλό!

2. Η Μαγεία του “Worn Out” (Φθαρμένο)

Στο σπίτι της, τα έπιπλα δεν είναι καινούργια. Είναι vintage, είναι αντίκες και έχουν μια πατίνα που αφηγείται ιστορίες. Ένα ξύλινο τραπέζι με ατέλειες, μια φθαρμένη δερμάτινη πολυθρόνα, ένα χαλί που μοιάζει να το βρήκατε σε παζάρι στο Μαρόκο. Αυτά τα κομμάτια δίνουν ψυχή στον χώρο και φωνάζουν: «Εδώ ζουν άνθρωποι!».

3. Retro Revival: Κάν’ το ’70s!

Εδώ είναι το πιο ιδιαίτερο σημείο: η έντονη επιρροή από τη δεκαετία του ’70. Η Kendall έβαλε στη διακόσμηση περίεργα μοτίβα, όπως φλοράλ κουρτίνες σε έναν χώρο με κουκέτες και έπιπλα με έντονο σκούρο ξύλο. Ακόμα και το περιβόητο, έντονο κίτρινο μπάνιο της, έστειλε τους fans σε μια γλυκιά ρετρό παράνοια!

4. Το Art Work έχει Πλάκα!

Η τέχνη δεν χρειάζεται να είναι αυστηρή και σοβαρή. Η Kendall αγαπά τα αφαιρετικά κομμάτια και τα προσωπικά αντικείμενα. Μην φοβηθείτε να βάλετε μια παιδική ζωγραφιά δίπλα σε έναν ακριβό πίνακα ή να γεμίσετε έναν τοίχο με διαφορετικά κάδρα (Gallery Wall) που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Αυτό είναι το κλειδί του Cozy Vintage: η αυθεντικότητα.

5. Βάλε “Μποέμ” Υφές

Τελειώνουμε με το Cozy μέρος: τις υφές. Ψάθινα φωτιστικά, πλεκτά ριχτάρια, βελούδινα μαξιλάρια και πολλά φυτά εσωτερικού χώρου. Αυτά δίνουν την αίσθηση ότι μπορείς να αράξεις στον καναπέ σου, να ανάψεις το τζάκι και να ξεχάσεις για λίγο ότι είσαι σούπερ μόντελ… ή ότι έχεις λογαριασμούς να πληρώσεις.

Εν ολίγοι, το σπίτι της Kendall Jenner μας διδάσκει ότι το στυλ είναι προσωπικό και ότι η άνεση πρέπει να είναι ο απόλυτος στόχος. Αντί να ακολουθείς πιστά τις τάσεις, αγκάλιασε τη νοσταλγία, αγάπησε τα γήινα χρώματα και κάνε τον χώρο σου μια ζεστή, vintage φωλιά! Άλλωστε, το σπίτι είναι το μέρος όπου “απλώς μπορούμε να χαλαρώσουμε,” όπως λέει και η ίδια. Και έχει απόλυτο δίκιο!